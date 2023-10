Seit mittlerweile einem Jahrzehnt warten Fans auf einen Nachfolger von Grand Theft Auto 5 und das hat zur Folge, dass sie immer verzweifelter nach Hinweisen suchen, wann denn endlich der sechste Teil der Reihe enthüllt wird: Und einige meinen: schon sehr bald.

Rockstar Games hat GTA 5 am 17. September 2013 vorgestellt und hat seither drölfzig Remaster-Versionen des Megahits veröffentlicht, von gefühlt 34.000 Erweiterungen für Grand Theft Auto Online erst gar nicht zu sprechen. Mittlerweile ist es auch längst kein Geheimnis mehr, dass Rockstar an der Fortsetzung arbeitet, doch mit Ausnahme eines großen Leaks gab es bisher nichts Konkretes zu sehen.Fans suchen natürlich in jedem offiziellen Bild nach einem Hinweis und sind nun der Überzeugung, diesen nun tatsächlich gefunden zu haben. Denn Rockstar Games hat auf Twitter bzw. X ein Artwork veröffentlicht, das für ein Ingame-Event namens Happy Moon Festival wirbt. Das dazugehörige Bild zeigt zwei Spielcharaktere in roten T-Shirts, diese bekommt man auch, wenn man sich diese Woche irgendwann einmal ins Spiel einloggt.Das ist alles andere als ungewöhnlich, denn solche Aktionen und Events stehen beim Online-Ableger von Grand Theft Auto 5 mehr oder weniger an der Tagesordnung. Allerdings hat das Bild eine Besonderheit: Denn die beiden Figuren stehen vor dem "Vinewood"-Schild, also dem Hollywood-Pendant von GTA.Sie stehen aber so davor, dass links oben nur das "VI" zu sehen ist - und man kann sich vorstellen, dass das ein gefundenes Fressen für Fans ist, die meinen, dass das nur auf Grand Theft Auto VI hinweisen soll. Und das ist womöglich auch Absicht, bloß wollen die Entwickler hier vermutlich auch nur trollen.Wie Rock, Paper, Shotgun schreibt, gab es außerdem noch absurdere Assoziationen, die selbst Hermann Rorschach (der mit dem Test) die Schamesröte ins Gesicht treiben würden, würde er noch leben. Es gab etwa GTA-Fans, die die Form des Mondes analysiert haben und zum Schluss gekommen sind, dass diese Art des Mondes morgen zu sehen sein wird. Wahrscheinlich ist das nicht, aber vielleicht hat Rockstar endlich ein Einsehen und veröffentlicht endlich den Trailer.