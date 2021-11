Grand Theft Auto: The Trilogy: Leaks zeigen ausführliches Gameplay

Echtes ungeschnittenes Gameplay zu sehen

Heute veröffentlicht Rockstar Games die Grand Theft Auto-Remastered-Trilogie, doch einige Nutzer haben bereits zuvor ihre Kopie des Spielepakets bekommen. Und diese Aufnahmen wurden auch als Video veröffentlicht. Damit gibt es auch erstmals echtes (inoffizielles) Gameplay der überarbeiteten Versionen zu sehen. Grand Theft Auto 3 sowie die Ableger Vice City und San Andreas gehören zu den legendärsten Spielen überhaupt, damit hat Rockstar Games den Grundstein für ein regelrechtes Imperium gelegt. Nun veröffentlicht der Kultentwickler die Remastered-Versionen, doch ein Stück weit kaufen die Nutzer die Katze im Sack. Denn obwohl das Spielepaket ab heute digital über den PlayStation Store, den Microsoft Store für Xbox, den Nintendo eShop und den Rockstar Games Launcher (PC) erhältlich ist, hat Rockstar kaum echtes Gameplay aus den Spielen gezeigt.Das übernehmen nun aber Leaker, die kurz vor Release an spielbare Versionen von Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition herangenkommen sind. Grund dafür ist, dass sie ihre gekauften Exemplare etwas zu früh bekommen haben - das passiert bekanntlich immer wieder.Vor allem hat man hier Material, das de facto ungeschnittenes Spielen zeigt. Nach den Leaks hat Rockstar selbst kurze Gameplay-Clips veröffentlicht, die "Leaks" (wenn man sie so nennen kann) zeigen aber deutlich besser, was einen erwartet. Im hier vorliegenden Fall ist Vice City zu sehen, es gibt aber auch Videos zu Grand Theft Auto 3 sowie San Andreas.Die ersten Rückmeldungen, wie sich das Gameplay anfühlt, sind auch durchaus positiv. Gelobt werden unter anderem die durch einen neuen Empfindlichkeitsregler (stark) verbesserte Steuerung und das optimierte Fahrgefühl in Autos. "Alles andere ist gleich wie früher, nur ein bisschen polierter", schreibt ein Nutzer auf Reddit. Neu erfunden wird das Rad aber auch nicht: "Es ist buchstäblich San Andreas mit einem neuen Anstrich, so kann man es am besten beschreiben."