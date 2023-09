Eine angebliche Sprachnotiz von Strauss Zelnick heizt die Ge­rüch­te­kü­che rund um GTA 6 derzeit weiter an. Nicht nur soll der Take-Two-CEO den offiziellen Release-Termin, sondern auch das Datum der dies­jäh­ri­gen Ankündigung verraten. Doch die Community ist skeptisch.

Trotz Starfield-Hype wurde das zurückliegende Wochenende überschattet von einem möglichen GTA 6-Leak. Via X/Twitter und Reddit verbreitet sich derzeit eine mögliche Sprachnotiz des Take-Two-CEO Strauss Zelnick, der gegenüber einem unbekannten Gesprächspartner auf den Ankündigungs- und Release-Termin des nächsten Titels der Grand Theft Auto-Reihe eingehen soll.Schenkt man den Aufnahmen aus unbekannter Quelle Vertrauen, könnte ein erster Trailer samt Enthüllung des angepeilten Veröffentlichungsdatums am 23. Oktober dieses Jahres erscheinen. Der Release von GTA 6 soll hingegen für Oktober 2024 geplant sein. In Zeiten von künstlicher Intelligenz ist die Com­munity allerdings skeptisch und stellt die Echtheit der Sprachnotiz infrage.Auch wenn ein Vergleich zwischen einem CNBC-Interview Zelnicks und der angeblich geleakten Aufnahme abseits der Audioqualität täuschend echt erscheint, sprechen derzeit zwei Punkte für eine KI-generierte Sprachnotiz. Zum einen äußerten sich Manager von Take-Two und Rockstar bisher nie so deutlich zu anstehenden Release-Terminen, zum anderen zeigt die Aussprache der römischen Zahl VI (fünf) als "Vee Eye" in der vollen Aufnahme Anzeichen einer KI.Das Lager der Skeptiker scheint allerdings ebenso groß wie jenes, das an die Echtheit der Aufnahme glaubt. Betonung, Pausen und ein zwischen­zeit­liches Husten sollen gegen KI-generierte Inhalte sprechen. Zudem erhielt der ur­sprüng­li­che Verteiler GTA 6 Spam auf X (früher Twitter) seitens Take-Two und Rockstar Games einen sogenannten Copyright-Strike, sodass der Originalinhalt aufgrund "einer Meldung des Urheberrechtsinhabers" hier nicht mehr zur Verfügung steht.Offen bleibt, ob der GTA 6-Entwickler und Publisher lediglich das Verbreiten von Falschinformationen verhindern wollte, oder ob es sich tatsächlich um echte Aufnahmen von Take-Two-CEO Strauss Zelnick handelt, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Für Fans der Grand Theft Auto-Reihe bleibt somit der Oktober 2023 abzuwarten, in der Hoffnung auf einen GTA 6-Trailer.Nach offiziellen Aussagen Zelnicks gegenüber Investoren und Pressevertretern kann man derzeit lediglich über einen GTA 6-Release zwischen April 2024 und März 2025 spekulieren. Für diesen Zeitraum stellt der Take-Two-CEO einen enormen Umsatzsprung auf über 8 Milliarden US-Dollar und einen "bedeutenden Wendepunkt" in Aussicht. Alle anderen Hinweise sind mit Vorsicht zu genießen.