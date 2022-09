GTA 6: Vice City wird von Fans auf Basis des Leaks kartografiert

Vergangenes Wochenende hat es den wohl größten Leak der Gaming-Geschichte gegeben, ein Hacker hat mehr als 90 Videos veröffentlicht, die eine frühe Version von Grand Theft Auto 6 zeigen. Das ist zwar für Rockstar Games höchst unangenehm, für GTA-Fans aber eine Fundgrube.

Schon GTA 5 wurde fast perfekt kartografiert

Der Grand Theft Auto 6 hat gleich mehrere Dimensionen: So gibt einerseits es Aspekte der Sicherheit bei Entwickler Rockstar, darunter die Frage, ob beim Hackerangriff Nutzerdaten entwendetet wurden. Dazu haben die US-amerikanischen Behörden bereits die Ermittlungen aufgenommen. Eine andere Seite ist das PR-Debakel, das sich im Zuge des Leaks bei Rockstar Games und der Mutter des Entwicklers Take-Two ergeben hat.Für einige Fans der Open-World-Reihe, die an dem Spiel interessiert sind, war das aber ein Glücksfall. Denn sie haben begonnen, in detektivischer Kleinarbeit das durchgesickerte Material zu analysieren und versuchen seither, eine Karte des neuen Vice City zu erstellen. Wie Kotaku berichtet, kommen dabei alle nur denkbaren Tools zum Einsatz, darunter MS Paint und Google Earth.Das Ganze hat durchaus Tradition: Denn das gab es bereits vor elf Jahren. 2011 hat Rockstar nämlich den ersten Trailer zu GTA 5 veröffentlicht und das brachte Nutzer auf die Idee, den Trailer bis auf das letzte Detail zu analysieren und auf Basis dieser Daten eine Karte des LA-Pendants Los Santos zu erstellen. Diese Karte wurde mit jedem offiziellen Screenshot und Trailer erweitert und vervollständigt.Das Ergebnis: Die Fan-generierte Karte stimmte nahezu perfekt mit jener des Spiels überein. Dieses Mal wollen sich die Fans erneut an diesem Kunststück versuchen, allerdings sind die Vorzeichen und Bedingungen dieses Mal etwas anders. Denn sie versuchen sich an einer Karte mit inoffiziellem Material, das immer schwerer zu finden ist und das auch nicht veröffentlicht werden sollte bzw. darf.Doch die Community weiß sich zu helfen: Statt Screenshots werden mit MS Paint nachgezeichnete Skizzen verwendet, andere verwenden Google Maps. Denn auch wenn Vice City imaginär ist, so basiert die Stadt (stark) auf Miami. Viele Sehenswürdigkeiten und markante Bauwerke von GTA 6 sind entsprechend an realen Vorbildern angelehnt.Einige ziehen sich hingegen aus dem öffentlichen GTA Forums zurück und setzen ihre Arbeit auf privaten Discord-Kanälen fort. Dort können sie besser mit dem geleakten Material arbeiten. Und die Mapper machen auch schon große Fortschritte, denn es gibt in den Ingame-Engine-Aufnahmen auch Koordinaten, die diese Arbeit wesentlich erleichtern. Dabei ist schon eines jetzt klar: Die Karte von GTA 6 dürfte wesentlich größer sein als jene von Los Santos bzw. GTA 5.