"GTA-6-Flitzer" schlägt wieder zu, stört Fußball-Sendung auf Sport1

Rockstar Games hat Grand Theft Auto 6 schon bestätigt bzw. sogar angedeutet, wann das Spiel tatsächlich erscheinen könnte, nämlich "ab" April 2024. Das ist einem Fan aber offenbar nicht genau genug, denn er störte eine Live-TV-Sendung - übrigens nicht zum ersten Mal.

Ein Geheimnis ist das Spiel schon lange nicht mehr, denn zu Grand Theft Auto 6 hat es bereits diverse Leaks gegeben, allen voran Videos, die aus einem Test-Build stammten und bestätigten, dass es u. a. wieder nach Vice City gehen wird, also Miami. Rockstar Games und Publisher Take-Two haben zwar noch keine konkrete Ankündigung dazu gemacht bzw. noch keinen Trailer oder ähnliches veröffentlicht, dennoch kann man GTA 6 mittlerweile als das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Branche bezeichnen.Auch Fans werden immer ungeduldiger, allen voran ein junger Mann, der am vergangenen Wochenende die laufende Live-Übertragung der Sport1-Sendung Doppelpass gestört hat. In dieser wird normalerweise über das aktuelle Bundesliga-Geschehen diskutiert, der "GTA-6-Flitzer" wollte aber die Bühne nutzen, um zu fragen, wo denn eigentlich Grand Theft Auto VI bleibt (via PCGamesN ).Während Stefan Effenberg sprach, stürmte der junge Mann auf die Bühne und jagte dem ehemaligen Nationalspieler sichtlich einen Schreck ein. Er versuchte sein Anliegen zu erklären und das hatte irgendetwas mit GTA 6 zu tun - sehr gut verständlich war er nicht, aller Wahrscheinlichkeit nach wollte er aber fordern, dass Grand Theft Auto 6 endlich angekündigt und veröffentlicht wird.Das brachte ihm eine Abkühlung aus einem Wasserglas ein und er wurde dann ohne Widerstand von der Bühne eskortiert. Dabei war Moderator Florian König mit den Worten "Ja ja, Vice City, Wiederschauen" zu hören.Der "Flitzer", wenn man ihn so nennen kann, ist kein Unbekannter, es war auch nicht seine erste Aktion dieser Art: Vor zwei Jahren stürmte er auf die Bühne der ProSieben-Show Schlag den Star und wollte wissen: "Wo zur Hölle ist GTA 6?" Moderator Elton blieb damals aber souverän und meinte letztlich trocken, dass er den fünften Teil bisher nicht durchgespielt hat. Auch in Stern TV war er bereits "zu Gast", auch dort wollte er wissen, wo GTA 6 bleibt.