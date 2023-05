GTA-6-Entwicklungskosten sollen alles bisher Dagewesene sprengen

Videospiele sind längst eine der dominierenden Sparten der Unterhaltungsbranche und nehmen auch viel Geld ein. Die Arbeit an Blockbuster-Games erfordert ebenfalls immer höhere Budgets. GTA 6 könnte das erste Spiel sein, das die Marke von einer Milliarde Dollar übertrifft.

Erstes Milliarden-Dollar-Spiel

Zusammenfassung Rockstar Games arbeitet seit Jahren an dem Nachfolger von GTA 5

as Spiel wird ein Budget zwischen 1 und 2 Mrd. Dollar verschlingen.

Entwicklungskosten von mehreren Hundert Millionen sind nicht ungewöhnlich.

GTA 5 hat seit Release etwa 7,7 Milliarden Dollar eingespielt.

Grand Theft Auto 6 wurde noch nicht offiziell angekündigt.

Rockstar Games arbeitet seit bereits Jahren am Nachfolger von Grand Theft Auto 5, dem bezüglich Verkaufszahlen nach Minecraft zweiterfolgreichsten Videospiel der Geschichte. Der bekannte Entwickler weiß natürlich, dass man hier nichts weniger als das spektakulärste Game aller Zeiten abliefern muss, um die hohen Erwartungen erfüllen zu können.Das kostet natürlich jede Menge Geld und laut jüngsten Berichten wird GTA 6 auch das im Hinblick auf die Produktion teuerste Spiel aller Zeiten sein. Laut Dexerto wird die Entwicklung des Spiels zwischen einer und zwei Milliarden Dollar verschlingen.Entwicklungskosten von mehreren Hundert Millionen Dollar sind in der Branche längst keine Seltenheit mehr. Wie Insider-Gaming zusammenfasst, haben Destiny (2014) und das noch nicht fertige Star Citizen (bisher) rund 500 Millionen Dollar gekostet. Dahinter folgen Cyberpunk 2077 (2020) mit 330 Millionen Dollar und Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) mit 310 Millionen Dollar.Ein sicherlich interessanter Vergleich ist Grand Theft Auto 5. Dessen Entwicklung schlug mit rund 250 Millionen Dollar zu Buche. GTA 5 zeigt aber, dass sich diese Kosten lohnen können, denn in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung nahm Publisher Take 2 Interactive rund eine Milliarde Dollar ein. Berechnungen zufolge hat Grand Theft Auto 5 seit Release etwa 7,7 Milliarden Dollar in die Kassen gespült.Wann Grand Theft Auto 6 kommt, ist bislang nicht bekannt. Zwar gab und gibt es einen konstanten Fluss an Leaks, konkrete Informationen zu einer offiziellen Ankündigung gibt es aber bislang nicht.