Karte zeigt, wie viel größer GTA 6 im Vergleich zu GTA 5 werden könnte

GTA 6 wird den Vorgänger natürlich in vielerlei Hinsicht übertreffen. Ein Punkt für wilde Spekulationen: Wie viel größer wird die Spielewelt im Vergleich mit dem Vorgänger GTA 5 wohl werden? Jetzt ist eine neue Karte aufgetaucht, die wohl einen guten Eindruck erlaubt.

GTA 6: Neue inoffizielle Karte offenbart mögliche Größe der Spielwelt

Zusammenfassung GTA 6 wird größer als GTA 5: Karte liefert Einblick in Spielwelt.

Community hat wilde Spekulationen und Leaks durchforstet.

Karte verzeichnet Gebiete wie "Little Haiti" und "Rockridge".

Straßen wie I-197 und I-77 sind verzeichnet.

Nordgrenze der Spielwelt noch unklar, Spekulationen über Insel.

Entwickler Rockstar arbeitet schon seit Jahren an GTA 6.

Karte liefert fundierte Vermutung über Größe der Spielwelt.

Fanart

Offiziell ist noch nichts über die Welt von GTA 6 bekannt - außer, dass Entwickler Rockstar seit Jahren an dem Titel arbeitet. Neben wilden Spekulationen war es vor allem ein riesiger Leak, der im September letzten Jahres erstmals einen Einblick in die nächste Generation des Open-World-Spiels erlaubte. Kurz darauf hatte sich die Community daran gemacht, eine Karte von GTA 6 zu erstellen. Jetzt legt ein fleißiges Mitglied der Community eine noch detailliertere Darstellung vor, die eine Einschätzung erlaubt, wie groß die Spielewelt wohl werden könnte. Klar ist: Alles bleibt reine Spekulation, man darf aber wohl vorsichtig von einer fundierten Vermutung sprechen.Schon im September hatten wir darüber berichtet , wie die Community mit unterschiedlichen Methoden und großem Ehrgeiz das geleakte Material von GTA 6 durchforstet, um Anhaltspunkte für die Größe der Welt zu finden - diese Werkzeuge hatten sich schon in der Zeit von GTA 5 entwickelt. Dabei fließen Einzelheiten wie Koordinaten, Bilder, Gameplay-Szenen und sogar kleinste Details wie Straßenschilder in die Berechnungsversuche mit ein. Wie Metro schreibt, hat ein Reddit-Nutzer im GTA-Forum jetzt viele der verfügbaren Informationen zu einer neuen Karte von GTA 6 zusammengefasst.In der Gegenüberstellung mit der Welt von "GTA 5 Los Santos" und "GTA 6 Vice City" zeigt sich eine rund dreimal so große Fläche. Darauf vermerkt sind Gebiete wie "Little Haiti", "Rockridge" und "Homestead", die durch Leaks bekannt geworden waren. Auch erste große Straßen sind verzeichnet, wie die I-197 und die I-77, letztere endet an der Rennstrecke "Port Gellhorn". Was auf dieser Darstellung noch fehlt: die Begrenzung der Spielewelt im Norden. Hier kann man nur spekulieren, dass Rockstar auch aus der Welt von GTA 6 eine Insel machen wird.