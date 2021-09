GTA 5: Rockstar zeigt einen ersten Gameplay-Trailer zur PS5-Version

Ein Grand Theft Auto 6 befindet sich noch in weiter Ferne und wurde noch nicht einmal angekündigt. Demnächst wird Rockstar Games jedoch zumindest GTA 5 (mal wieder) neu auflegen - natürlich für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Beim Playstation-Showcase gab es nun einen ersten Trailer zu sehen.Wobei das "demnächst" mittlerweile nicht mehr ganz korrekt ist, denn der NextGen-Release des ursprünglich 2013 erschienenen Kult-Spiels wurde vom November dieses Jahres auf den März 2022 verschoben. Die zusätzliche Zeit soll von den Entwicklern für das Feintuning genutzt werden.Ein neuer Trailer zeigt aber schon einmal, wie das Spiel zum Release auf der PlayStation 5 dann aussehen soll. Neben einer verbesserten Grafik verspricht Rockstar auch ein überarbeitetes Gameplay sowie einen übergangslosen Charakterwechsel. Zusammen mit der Singleplayer-Kampagne wird zudem GTA Online in einer verbesserten Version auf den beiden Konsolen an den Start gehen.