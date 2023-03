Redditor baut Windows 2000 in Windows 11 nach, Software inklusive

Microsoft aktuelles Betriebssystem Windows 11 hat dieser Tage ein umfassendes Update bekommen, dieses reicht diverse Neuerungen nach und führt auch optische Anpassungen durch. Das moderne Design ist aber nicht jedermanns Sache, wie auch ein Reddit-Nutzer zeigt.

Betriebssystem verändert und Software installiert

Zusammenfassung Microsofts Windows 11 erhält ein Update mit optischen Anpassungen.

Ein Reddit-Nutzer verändert Optik zu Windows 2000.

Stardock WindowBlinds als wichtigstes Werkzeug.

Software wie IE 5.5, Office 2000, RealPlayer, Netscape Navigator installiert.

Spieleklassiker wie Fallout 1 und 2 vorhanden.

Redditor gibt Einblicke in Vorgehensweise.

Nicht jeder kann sich mit der Optik von Windows 11 anfreunden, die meisten sind aber dennoch der Ansicht, dass das aktuelle Betriebssystem von Microsoft bezüglich Design durchaus gelungen ist. Das gilt nicht für Reddit-Nutzer ExoGeniVI , jedenfalls hat sich dieser den Spaß gemacht, das Betriebssystem um gute zwei Jahrzehnte zurückzuwerfen.Denn ExoGeniVI hat es sich zum Ziel gemacht, Windows 11 so zu verändern, dass es wie Windows 2000 aussieht (via Windows Central). Das Ganze funktioniert natürlich nicht mit Bordmitteln, da Windows 11 eine solche Retro-Optik nicht von sich aus unterstützt. Das wohl wichtigste Werkzeug für diese "Retrofizierung" ist Stardock WindowBlinds.Dieses "Windows 11 trifft Windows 2000" ist nicht auf die Optik beschränkt, denn der Redditor hat auch zahlreiche Uralt-Software installiert und das erfolgreich. So ist auf seinem Betriebssystem auch Internet Explorer 5.5 und Office 2000 zu finden, dazu kommen (teilweise längst vergessene) Software-Klassiker wie der RealPlayer und der Netscape Navigator. Für eine entspannte Gaming-Runde stehen die ersten beiden Fallout-Teile bereit, gemeint sind hier aber natürlich die isometrischen und rundenbasierten Originale.In den Kommentaren gibt der Redditor auch Einblicke, wie er alles gemacht hat und wie gut die Programme funktionieren. Die vielleicht erstaunlichste Erkenntnis ist, dass der Explorer 5.5 immer noch halbwegs bis gut funktioniert: "Er lädt eine ganze Reihe von Websites, man kann ihn natürlich nicht täglich benutzen, aber man kann ein paar Websites damit durchsuchen. Die meisten Startseiten werden problemlos geladen", so ExoGeniVI.Es ist aber wohl nicht empfehlenswert, sich an so etwas zu versuchen, denn einfach ist das Vorhaben nicht, so der Redditor: "Ich musste meinen PC zweimal wiederherstellen, bevor ich ihn perfekt hatte! Ich habe eine Reihe von Änderungen an der Registrierung vorgenommen, usw."