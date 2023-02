Nützliche Neuerungen: Windows 11-Update hat viele Extras an Bord

Der Star des neuen Windows Updates ist klar: Bing mit KI-Unterstützung . Doch neben den großen Funktionen bringt die neue Version auch viele kleine nützliche Anpassungen mit. Die reichen von einem aufgebohrten Snipping-Tool bis hin zur KI-gestützten Dateiverwaltung.

Zusammenfassung Windows Moment 2: Bing mit KI-Unterstützung und viele Anpassungen.

Snipping-Tool: Aufnahme, Speicherung und Weitergabe von Aufnahmen.

Neue Gesten für schnellen Aufruf von Start, Widgets & Einstellungen.

Notepad-App mit Registerkarten und einfachem Wechsel zwischen Notizen.

Barrierefreiheit: Unterstützung für Braille-Displays und Narrator.

Sprachsteuerung: Komplexe Sprachbefehle, Übersicht der Befehle.

Energiemanagement: Empfehlungen und Anpassungen für effizienten Verbrauch.

KI für Unternehmensnutzer: Empfohlene Inhalte im Startmenü.

Das Snipping-Tool war unter Windows bisher Anlaufstelle für Screenshots. Mit dem Update haben die Entwickler endlich auch eine vollwertige Lösung zur Bildschirmaufzeichnung integriert. Die App vereint die Möglichkeit zur Aufnahme, Speicherung und direkten Weitergabe der Aufnahmen. Die Speicherung erfolgt, wenn nicht anders festgelegt, im Standardordner.Bei der Nutzung mit Touchscreen werden neue Gesten für den schnellen Aufruf von Start, Widgets und Einstellungen eingeführt. Außerdem will Microsoft mit einer einklappbaren Taskleiste noch mehr Bildschirmfläche frei machen. Wird beispielsweise bei einem Surface-Gerät das Display von der Tastatur getrennt, fährt die Taskleiste automatisch nach unten, und kann mit einem Wisch nach oben reaktiviert werden.Mit dem Update erweitert Microsoft die Notepad-App von Windows 11 um Registerkarten. In der Anwendung findet sich dafür in der oberen Leiste ein neues +-Symbol. Mit der Möglichkeit zum einfachen Wechsel zwischen Notizen soll die Organisation von Daten besser gelingen.Das Update bringt Neuerungen im Bereich der Barrierefreiheit. Das Hilfsprogramm Narrator unterstützt jetzt weitere Braillezeilen und erweitert damit auch die Unterstützung für Braille Displays des Unternehmens HumanWare. Die Entwickler betonen, dass die gleichzeitige Verwendung eines solchen Displays mit verschiedenen Bildschirmleseprogrammen jetzt deutlich besser funktioniert.Mit dem Update verlässt zudem die Sprachsteuerung die Preview. Das erweitert die Möglichkeiten, Microsoft-Anwendungen per Spracheingabe zu steuern, deutlich. So sollen auch komplexe Sprachbefehle, wie das Auswählen einer gewünschten Anzahl von Zeichen oder Zeilen, gelingen. Microsoft liefert zu den neuen Sprachbefehlen für Windows 11 eine Übersicht.Auch das Energiemanagement wird mit dem Update schlauer. In den Systemeinstellungen sind neue Optionen und Empfehlungen platziert, die eine Balance zwischen persönliche PC-Nutzung und effizientem Energieverbrauch erleichtern sollen. Dazu gehören Empfehlungen zur Displayhelligkeit, Timer für den Ruhezustand und Anpassungen am Power-Mode.Auch für Unternehmensnutzer von Windows 11 Pro-Geräten mit Anbindung an die Azure Active Directory (AAD) macht Microsoft seine KI flott. Die soll die Möglichkeiten zur Bereitstellung von empfohlenen Inhalten im Startmenü deutlich verbessern - etwa die automatische Platzierung von relevanten Dateien für bevorstehende Besprechungen.