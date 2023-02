Windows 11: So gibt es das Update mit Bing-KI und vollem Zugriff

Microsoft stellt ab heute ein großes Update für Windows 11 bereit. Eines der wichtigsten neuen Features: Bing mit KI-Unterstützung landet direkt in der Taskleiste. Wir klären, wie man die neueste Windows-Version erhält und die Features in vollen Umfang nutzen kann.

Wie man das neue Windows 11-Update mit KI-Bing erhält

Microsoft stellt das neue Bing und vieles mehr für Windows 11 vor

Das Ding mit Bing: Ohne Anmeldung nicht drin

Man kann es nicht auf andere Art formulieren: Microsoft drückt bei der Integration der Chat GPT-Technologie in Form vom neuen Bing voll aufs Gas. Nachdem kürzlich Bing, Edge und Skype mit KI-Unterstützung vorgestellt wurden, erfolgt jetzt der logische nächste Schritt: die Integration in Windows selbst. Alle neuen Funktionen stellen wir euch in unserem Feature-Artikel zum Moment 2-Update vor, auch zur engeren Verzahnung mit iOS und Android gibt es Neuigkeiten . Im Anschluss erfahrt ihr, wie das Update bei euch landet - und warum das wichtigste Feature nicht sofort für alle verfügbar ist.Der Weg zu Windows 11, Codename "Moment 2", steht nur Geräten offen, auf denen aktuell Windows 11 22H2 ausgeführt wird. Im Einstellungsmenü unter Windows Update findet sich die Option "Nach Updates suchen". Hier sollte dann der Hinweis auf die neueste Version und die Möglichkeit zur Installation erscheinen. Allerdings gilt wie immer: Microsoft staffelt die Verteilung der neuen Funktionen und spricht aktuell davon, dass diese "mit dem monatlichen Sicherheitsupdate im März 2023 vollständig verfügbar sein werden." In einigen Fällen können im Zusammenspiel mit Apps auch noch Aktualisierungen per Microsoft Store nötig werden.Diese eingeschränkte Verfügbarkeit gilt in besonderem Maße für das größte Feature des Updates: das KI-gestützte Bing in der Taskleiste. Microsoft gewährt seit einer Weile im Rahmen einer Warteliste nach Registrierung Zugriff. Ist man bereits angemeldet und freigeschaltet, kann man das neue Suchfeld nach dem Update sofort nutzen. Für alle anderen führt der Weg erst einmal auf die offizielle Seite der Bing-Vorschau , von wo aus man sich auch auf die Warteliste setzen lassen kann.Dabei gewährt Microsoft für besonders Ungeduldige die Möglichkeit, per Fast-Access für Bing ein paar Plätze in der Warteschlange vorzurücken. Allerdings muss man dafür bereit sein, Edge als Standardbrowser und Windows 11 zu setzen und die Bing- sowie Skype-App auf iOS oder Android zu installieren.