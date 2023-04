Reddit bekommt neues Chatsystem, das Kommunikation erleichtert

Reddit ist längst aus dem Leben vieler Nutzer nicht mehr wegzudenken. Im Wesentlichen ist es aber nicht viel mehr als ein Forum mit einem speziellen Algorithmus und viele wünschen sich, dass es Features gibt, die woanders selbstverständlich sind, darunter einen umfassenden Chat.

Aufgebohrter Chat

Reddit

Reddit als Forum zu beschreiben, trifft die Sache natürlich nicht ansatzweise und dennoch kann man es darauf herunterbrechen oder so am schnellsten jemandem beschreiben, der keine Ahnung hat, was Reddit ist. Viele Nutzer bzw. Redditoren sind in den jeweiligen Subreddits regelrecht "zu Hause" und würden auch gerne untereinander kommunizieren.Das ist zwar schon jetzt möglich, Reddit hat diese Kommunikationsmöglichkeit nun signifikant ausgeweitet oder auch aufgebohrt. Denn bisher waren Chats nur auf Unterhaltungen bei einem bestimmten Beitrag beschränkt."Chat Channels sind Bereiche innerhalb von Reddit-Gemeinschaften, in denen Redditoren sich in Echtzeit über eine Vielzahl verschiedener Themen unterhalten können. Die Kanäle sind derzeit in den Reddit-Apps für iOS und Android zu finden", schreibt die Social-Media-Plattform auf der dazugehörigen Seite (via Neowin ).In einem Beitrag auf Reddit erklärt man auch, wodurch sich die neuen Chat Channels vom bisherigen Chat unterscheiden: "Zum einen verfolgen wir einen Mod-First-Ansatz, der auf all den Erfahrungen basiert, die wir im Chat gemacht haben. Das bedeutet, dass wir von Anfang an auf die Moderatoren Rücksicht nehmen (Tools, Management, etc.). Mods bekommen sogar einen eigenen Kanal nur für Mods, um mit anderen Mods über Mod-Dinge zu sprechen."Als zweiten Punkt gibt Reddit an, "dass es sich hier um spezielle Bereiche handeln und nicht um einen einmaligen Beitrag, der einfach so vorbeigeht." Die neuen Channels sind "ein Ort für allgemeine Diskussionen, ein Ort, an dem man zufällige Witze und Reaktionen mitteilen kann, die man sonst nicht in einem Beitrag veröffentlicht hätte." Derzeit sind die neuen Chat Channels nur für einige ausgewählte Subreddits verfügbar, sie sollen aber später nach und nach ausgedehnt werden.