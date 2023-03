Hartes, aber wahres Urteil: Windows 11 mit Bing-KI ist "völliger Müll"

Gestern hat Microsoft das intern Moment2 genannte Update für Windows 11 freigegeben. Dessen vermeintliche zentrale Neuerung ist die Integration von Bing in das Suchfeld in der Taskleiste des Betriebssystems. Doch wer sich eine spannende Neuerung erwartet, wird enttäuscht - und wie.

Der Redmonder Konzern hat gestern überraschend und mit viel Tamtam das erste große Windows-11-Update dieses Jahres freigegeben. Dabei steht vor allem ein Begriff im Mittelpunkt des Marketings, nämlich KI, also künstliche Intelligenz. Das ist keine große Überraschung, denn in den vergangenen Monaten hat Microsoft besonders stark auf das Thema Bing mit ChatGPT gesetzt.Davon soll auch Windows 11 profitieren, und zwar über die Suchfunktion, die in der Taskleiste des Betriebssystems integriert ist. Bei Microsoft klingt das so, als würde die Suchfunktion von Windows mit KI-Hilfe arbeiten, doch das kann man getrost als Mogelpackung bezeichnen.Denn wie Zac Bowden auf Windows Central sichtlich und zu Recht verärgert schreibt, ist in der Windows-Suche keine KI-Funktionalität integriert. Die Bing-KI ist auf keinerlei Weise im lokalen Interface von Windows zu finden.Stattdessen ist das Ganze nicht viel mehr als ein Link, um die Startseite von Bing im Browser zu starten. "Windows macht zu keinem Zeitpunkt irgendetwas, das mit KI zu tun hat, denn Microsoft hat der Suche in Windows 11 mit diesem neuesten Feature-Drop nicht wirklich KI hinzugefügt", schreibt Bowden - und wir können ihm nicht widersprechen.Denn auch wir probieren seit gestern die neue Suche aus und sind seither verwirrt - und haben uns gewundert, ob wir hierbei etwas übersehen. Der Artikel von Bowden bestätigt aber in klaren Worten, dass das eine Luftnummer ist. Denn er bezeichnet die Implementierung der Bing Chat-KI als "völligen Müll" und fragt sich bzw. den Redmonder Konzern: "Was zur Hölle, Microsoft?" Und das fragen wir uns auch.