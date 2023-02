"Moment 2" ist da: Microsoft verteilt das große Windows 11-Update

Windows 11 ist seit Herbst 2021 offiziell verfügbar und stellte eine Änderung der Strategie von Microsoft dar. Denn an sich wollten die Redmonder mit Windows 10 nur noch Updates veröffentlichen, entschieden sich aber zu Windows 11. Und das bekommt nun das Moment 2-Update.

Das KI-gestützte Bing per Taskleiste erreichen

Microsoft stellt das neue Bing und vieles mehr für Windows 11 vor

Phone Link für iOS

Windows Studio Effects

Microsoft Teams-Integration

Neuerungen bei Widgets

Quick Assist-App

Dazu kommen diverse weitere kleinere Neuerungen:

Video-Bildschirmaufnahmen per Snipping Tool

Verbesserte Touch-Bedienung

Registerkarten in Notepad

Neuerungen in Bezug auf Barrierefreiheit

Neue Vorschläge für (sparsamere) Energieeinstellungen

Suche im Task-Manager

KI-gestützte Dateiempfehlungen für mit Azure Active Directory verbundene Geräte

Start ab sofort

Zusammenfassung Moment 2-Update für Windows 11 22H2: Neue Features & KI-Integration

Phone Link für iOS: iPhone mit Windows 11-Rechner koppeln

Windows Studio Effects: Kamera-Effekte in Taskleiste integriert

KI-gestützte Dateiempfehlungen für mit Azure Active Directory verbundene Geräte

Microsoft Teams: neue Funktionen für Privatnutzung

Widgets: Vollbild-Ansicht & neue Anwendungen

Quick Assist-App: Remote-Hilfe stark vereinfacht

Verbesserte Touch-Bedienung

Registerkarten in Notepad

Video-Bildschirmaufnahmen per Snipping-Tool

Suche im Task-Manager

Neuerungen in Bezug auf Barrierefreiheit

Neue Vorschläge für (sparsamere) Energieeinstellungen

Verteilung soll zum Patch-Day März 2023 abgeschlossen sein

Update mit Bing-KI und vollem Zugriff erhalten

Bei Moment 2 handelt es sich allerdings nur um einen Codenamen, offiziell bezeichnet Microsoft die ab sofort verfügbare Aktualisierung als "großes Update". Das ist auch kein echtes Geheimnis mehr, denn die jeweiligen Features wurden bereits in den vergangenen Wochen und Monaten vorgestellt bzw. per Previews getestet.Microsoft-Manager Panos Panay schreibt aber nun: "Heute machen wir den nächsten großen Schritt nach vorn und erweitern die unglaubliche Bandbreite und Benutzerfreundlichkeit des Windows-PCs, indem wir ein Windows-Suchfeld und die erstaunlichen Fähigkeiten des neuen KI-gesteuerten Bing direkt in die Taskleiste integrieren. Damit haben Sie alle Ihre Suchanfragen für Windows an einem einzigen, leicht zu findenden Ort."Die Suchfunktion ist auch die zentrale bzw. prominenteste Neuerung. Microsoft hat dort auch das neue Bing integriert, die KI-basierte Version der Microsoft-Suchmaschine steht damit auch den Windows 11-Nutzern zur Verfügung - zumindest jenen, die für die Preview-Phase des neuen Bing registriert sind.Panay gibt hier auch einen Einblick in sein Privatleben: "Für mich persönlich hat diese Technologie einen unglaublichen Einfluss darauf, wie meine Kinder und ich mit meinem Vater, ihrem Großvater, auf Griechisch kommunizieren. Für uns ist es wichtig, mit unserer Heimat verbunden zu bleiben, und dazu gehört auch, die Sprache zu beherrschen", erklärt der Windows-Chef. "Mit dem neuen Bing-Chat können wir lernen und üben, mit meinem Vater auf Griechisch zu schreiben und zu sprechen. Es ist inspirierend und verändert die Art und Weise, wie wir kommunizieren und uns verbinden, auf eine Weise, die wir uns nie vorstellen konnten."Microsoft hat außerdem den Start von Phone Link für iOS als Vorschau gestartet, damit können Nutzer ihr iPhone leicht mit dem Windows 11-Rechner koppeln. Das ist jene Funktion, die Android-Anwender schon kennen - diese Features stellen wir in einem separaten Beitrag näher vor Wer die integrierte Kamera seines Rechners nutzt, der kann nun auch die Windows Studio Effects besser nutzen. Effekte wie Augenkontakt, Hintergrundunschärfe, automatischer Rahmen und Sprachfokus wurden im Vorjahr eingeführt, sie können aber noch einfacher verwendet werden, denn sie sind direkt über die Schnelleinstellungen der Taskleiste erreichbar.An sich ist Microsoft Teams eine auf Unternehmen ausgerichtete Lösung, doch Microsoft will Teams auch im Privatbereich positionieren. Doch bisher war die Umsetzung eher suboptimal. Mit dem neuesten Update wird Teams von Grund auf überarbeitet, u. a. um die Vorschau von Videos zu vereinfachen, direkt einen Anruf anzunehmen oder einen Anruf-Link zu teilen.Eine weitere Windows-11-Neuerung nach dem Motto "Gute Idee, mäßige Umsetzung" waren und sind die Widgets. Diese sind zwar grundsätzlich immer noch eher Kategorie "na ja", langsam sieht man aber einen Fortschritt: Denn Microsoft erlaubt nun eine Vollbild-Ansicht, zudem sind neue Anwendungen dazugekommen, darunter Phone Link, Xbox Game Pass und solche von Partnern wie Meta und Spotify.Eine weitere Neuerung oder besser gesagt Überarbeitung ist die Quick As­sist-App, diese soll vor allem jenen helfen, die immer wieder Freunden und Verwandten bei Computerproblemen helfen (müssen). Diese heißt bei uns schlicht Re­mote-Hil­fe. Microsoft dazu: "Anwender können Quick Assist direkt über das Startmenü öffnen und sich noch schneller verbinden. Ebenso gibt es die Möglichkeit zwischen dem Teilen des Bildschirms und dem Übernehmen der Kontrolle des PCs hin und her zu wechseln, je nachdem ob sie Hilfe leisten oder brauchen."Das neueste Update ist ab sofort für Windows 11, Version 22H2 verfügbar. Die Verteilung läuft wie immer gestaffelt, Microsoft geht aber davon aus, dass alles mit dem monatlichen Sicherheitsupdate im März 2023 vollständig verfügbar sein wird. In einigen Fällen sind auch noch Aktualisierungen per Microsoft Store durchzuführen.