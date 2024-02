Das Betriebssystem Windows 2000 ist heute (17. Februar) vor 24 Jahren erschienen und feiert damit jetzt wieder Geburtstag. Seither hat sich eine Menge getan, die Entwicklung ging über Windows XP über Windows 7 bis hin zu Windows 11.

Entwicklung startete 1997 als Windows NT 5.0

Teure Lizenzen, dennoch viel genutzt

Microsoft feiert 20 Jahre monatliche Update-Verteilung

Damals befanden wir uns im Übrigen noch in einer Zeit, in der sehr viel Geld für die Lizenzen fällig wurde - rund 800 D-Mark waren das bei Windows 2000. Schauen wir erst einmal auf die Anfänge der Entwicklung. Bereits im Herbst 1997 gab es eine erste Test-Version von Windows 2000.Diese Preview Version hieß noch Windows NT 5.0, zumindest wurden die Tests zunächst noch unter diesem Namen geführt. Die Bezeichnung Windows 2000 wurde dann erst ab 1998 verwendet.Mitte Februar 2000 erschien die erste finale Version des Betriebssystems, das vor allem im Business-Bereich schnell sehr populär wurde.Trotz des hohen Preises von rund 800 D-Mark fand Windows 2000 auch unter Privatanwendern viele Fans, was auch auf seine hohe Kompatibilität mit Programmen zurückzuführen ist, die ursprünglich für Windows XP entwickelt wurden.Zudem hatte das OS einen Vorteil: Nach der Eingabe eines Lizenz-Schlüssels konnte man gleich loslegen und Windows 2000 vollumfänglich nutzen.Eine Freischaltung durch Microsoft gab es nicht. An Windows 2000 schätzten die Nutzer schnell auch die hohe Zuverlässigkeit - zumindest sprach sich herum, dass diese Version bodenständig ohne große Probleme lief. Windows 2000 machte sich einen guten Ruf, was vielleicht auch ein wenig auf die Werbebemühungen des Konzerns zurückzuführen war.In Unternehmen weltweit wurde Windows 2000 auch nach dem schon mehrere neue OS-Versionen wie Windows XP, Windows Vista und Windows 7 auf den Markt kamen, weiter genutzt.Dies war vor allem auf die langjährige Unterstützung von Microsoft und die ständigen Aktualisierungen zurückzuführen. Das letzte große Update kam 2005, dann folgten im Grunde nur noch Sicherheitsupdate und kleinere Änderungen. Erst im Juli 2010 endete der Support durch Microsoft dann endgültig.Übrigens: Das Windows 2000 noch lange nicht abgeschrieben ist, zeigt ein Fan-Projekt, über das wir berichtet haben . Dafür wurde Windows 11 mithilfe von Stardock WindowBlind auf Windows 2000 getrimmt und mit der passenden Software ausgestattet.