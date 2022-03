Windows 11: Neuer Media Player unterstützt (endlich?) Audio-CDs

Microsoft hat den neuen Media Player im Herbst 2022 ersten Nutzern des Dev-Kanals bereitgestellt, seit einiger Zeit ist er frei für alle verfügbar. Er ersetzt die bisherige Groove Music-App. Doch es gibt noch einige Bereiche, in denen er noch immer nicht ganz fertig ist.

Papa, was sind CDs?

Klitzekleines CD-Comeback

Der neue Media Player ist und bleibt vorerst eine Baustelle, zumindest in einigen Details. Das bedeutet zwar nicht, dass er schlecht oder nicht funktioniert, es gibt aber nach wie vor wichtige Funktionalitäten, die nach wie vor dazukommen. Dazu zählt auch die Unterstützung von Audio-CDs. Denn wie Dr. Windows aufgefallen ist, vermerkt Microsoft in einer Fußnote zum zuletzt veröffentlichten Insider Preview, dass ab Version 11.2202.42.0 Playback klassisches Audio-CDs unterstützt wird.Es ist natürlich fraglich, wie vielen Nutzern heutzutage überhaupt aufgefallen ist, dass der Media Player bisher keine klassischen Compact Disks mit Musik abspielen konnte. Denn kaum jemand dürfte den PC zum Anhören von CDs verwenden und wird dort stattdessen zu Streaming-Diensten wie Spotify greifen bzw. alternativ MP3s oder sonstige Audio-Dateien verwenden.Ganz zu schweigen von den technischen Voraussetzungen: Denn während es vor einigen Jahren noch völlig undenkbar war, dass ein PC oder Laptop ohne Laufwerk für CD, DVD oder gar Blu-ray ver- und gekauft wird, ist es heutzutage vielmehr eine Seltenheit, dass man einen Rechner mit Laufwerk findet - schließlich beziehen die meisten Nutzer Programme, Spiele, Musik, Filme und was es sonst noch gibt digital über das Internet.Dabei feiert die CD dieser Tage ein überraschendes Mini-Comeback: Denn wie die Recording Industry Association of America (RIAA) in ihrem gerade veröffentlichten Jahresbericht bekannt gegeben hat, sind die Einnahmen mit CDs im Vorjahr wieder leicht gestiegen - zum ersten Mal seit immerhin 18 Jahren.