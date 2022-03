Windows 11 Insider: Paint-Update startet weitere Design-Änderungen

Microsoft hat ein weiteres Update für die Paint-App veröffentlicht. Im Fokus stehen dabei Design-Verbesserungen, die die klassische Paint-App an das neue Windows 11 anpasst. Richtige Neuerungen sind in diesem Update aber nicht zu entdecken.

Paint soll mit Windows 22H2 starten

Microsoft

Das berichtet das Online-Magazin Deskmodder . MS Paint hatte bereits 2021 die erste große visuelle Überarbeitung seit Jahren erhalten, nun werden weitere Bereiche der App noch "aufgefrischt", die zuvor in den Updates links liegen gelassen wurden. Das neu gestaltete Paint setzt dabei vor allem auf Elemente wie abgerundete Ecken und Mica-Design. Neu kam auch eine neue Symbolleiste hinzu, die an Office erinnert. Das Paint-Update ist allerdings weiterhin hauptsächlich eine visuelle Auffrischung - einige Bereiche der App basieren immer noch auf dem Code aus der Windows 8-Ära.Microsoft hat nicht alle Dialoge aktualisiert. So sind viel genutzte Dialoge, wie der Farbwähler oder das Größenanpassungstool, immer noch mit dem alten Design dabei, ohne Anzeichen des Fluent -Design und WinUI 3.0. Mit dem neuen Paint-Update ist Microsoft indessen bei der Aktivierung von WinUI-Elementen einen Schritt weiter. Paint verfügt jetzt über aktualisierte Dialoge für "Farbe bearbeiten", "Größe und Neigung ändern", die dem Designprinzip von Windows 11 entsprechen.Das Update ist jetzt außerhalb des Windows Insider-Kanals verfügbar und enthält noch eine Reihe Fehlerkorrekturen und Verbesserungen. So wurde beispielsweise ein Problem behoben, bei dem sich Textfelder bei der Verwendung von IME unerwartet bewegten. Ebenso wurde ein Fehler behoben, bei dem einige Dialoge in bestimmten regionalen Sprachen nicht richtig lokalisiert waren. Es wird übrigens erwartet, dass die neue Paint-App mit Windows 11 Version 22H2 vorinstalliert kommen wird, wenn das Funktionsupdate später in diesem Jahr auf den Markt gebracht wird.