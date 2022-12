Der aus Windows 11 bekannte Media Player kommt nun für Windows 10

Im Zuge von Windows 11 hat Microsoft auch einen neuen Media-Player verteilt, dieser hat ein am früheren Windows Media Player angelehntes, aber modernisiertes Nutzungserlebnis mit sich gebracht. Nun kommen Windows 10-Anwender zum Zug, dort wird Groove Music ersetzt.

Microsofts Groove Music ist einst mit den Ambitionen gestartet, eine Medienwiedergabe-App mit einem Streaming-Dienst zu verknüpfen, der Groove Music Pass erwies sich aber als Flop. Dieser Abo-Service wurde Ende 2017 eingestellt und das bedeutet auch, dass das in Windows 10 integrierte Programm nicht mehr so funktionstüchtig war, wie es einmal vorgesehen bzw. gedacht war.Wer auf Windows 10 das integrierte Medien-Programm nutzen möchte, der bekommt demnächst eine aktualisierte Anwendung bereitgestellt. Denn im Release Preview Channel des Windows-Insider-Programms wurde nun ohne große Ankündigung ein App-Update verteilt, das Groove Music durch den Windows Media Player von Windows 11 ersetzt (via Windows Latest ).Für das neueste Betriebssystem wurde der überarbeitete Media-Player, der mit WinUI 3.0 und dem Fluent Design von Microsoft arbeitet, vor gut einem Jahr bereitgestellt, bisher war aber nicht klar, wie es bei Windows 10 aussehen wird. Mit dem jüngsten Release-Preview-Update steht nun aber fest, dass der Player auch für den direkten Vorgänger von Windows 11 kommt.Die Veröffentlichung als Release Preview bedeutet auch, dass die neue Version schon bald für alle Anwender zur Verfügung stehen wird - je nachdem, wie schnell Microsoft diese Aktualisierung in der "freien Wildbahn" verteilt - solche Updates werden in der Regel gestaffelt angeboten.Wenn es dann so weit ist, wird man die App als Update im Microsoft Store finden können. Über die Bibliothek (links unten) und "Updates abrufen" (rechts oben) sollte man die Installation finden können. Nach dem Ausführen des Updates wird Groove Music dann automatisch durch den neuen Media-Player ersetzt.