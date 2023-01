Microsoft startet Windows 11 Media Player für alle Windows 10-Nutzer

Schon vor einigen Wochen hatten wir berichtet, dass Microsoft den mit Windows 11 eingeführten komplett neugestalteten Media Player auch an erste Windows 10-Nutzer bereitstellt. Jetzt ist die Anwendung in die breite Verteilung gegangen.

Media Player im App Store

Ersetzung automatisch

Damit sollte nun schon bald jeder Windows 10-Nutzer die Möglichkeit bekommen, die neue App zu installieren. Microsoft hatte bereits im November 2021 damit begonnen, seinen neuen Media Player mit den Windows 11 Insider zu testen. Ende vergangenen Jahres wurde dann bekannt, dass die neue App so auch für Windows 10 kommen wird.Dabei hat der Start allerdings noch eine andere Bewandtnis, denn auf Windows 10-Geräten wird der neue Media Player die App Groove Music ersetzen (via Deskmodder ).Groove Music war unter Windows 10 die Standard-App für die Musikwiedergabe. Das soll sich jetzt bald ändern, da Microsoft damit beginnt, Groove Music unter Windows 10 durch den neuen Windows Media Player zu ersetzen.Insider des Windows 10 Release Preview Kanals waren die ersten, die die Anwendung ausprobieren konnten. Jetzt ist der neue Windows Media Player im Microsoft Store verfügbar, womit die breite Verteilung begonnen hat. Das bedeutet, dass die App über den Store nun nach und nach allen Nutzer angeboten wird. Aus der Vergangenheit wissen wir aber, das man dafür manchmal etwas Geduld benötigt. So ein Rollout kann sich über Wochen hinziehen.Wer schauen möchte, ob der neue Media Player für ihn unter Windows 10 verfügbar ist, kann im Store über die Bibliothek (links unten) suchen und dann über "Updates abrufen" (rechts oben) nach der neuen Version schauen. Wenn das Update zur Verfügung steht, muss man nur den Installationsprozess starten, der Rest funktioniert automatisch. Im Anschluss an die Installation ist dann die alte Groove Music-App durch den neuen Media-Player ersetzt worden.