Windows 11-Preview startet Neues: Start-Ordner umbenennen und mehr

Die Highlights in diesem Update sind:

Mit diesem Build wird eine neue Richtlinie für IT-Administratoren eingeführt, mit der USB-Wechsellaufwerke von der BitLocker-Verschlüsselung ausgeschlossen werden können

Ordner im Start-Menü können wieder umbenannt werden

Verbesserte Website-Vorschläge in der App "Erste Schritte", die an die Taskleiste anheften können, und vieles mehr

Updates für die Apps Media Player und Your Phone

Neue Wischgeste für Tablets: Swipe mit drei Finger von rechts nach links und umgekehrt, springt von einer geöffneten App zur nächsten

Die Aktualisierungen für die Apps bringt unter anderem Audio CD-Playback-Unterstützung für den Media Player und die Option bei Your Phone, mit dem zuletzt auf dem Smartphone geöffneten Office-Dokument auf dem PC weiterzumachen

Anleitungen, Tipps und Tricks

Das Windows-Team widmet sich aktuell dem Feinschliff bei der Entwicklung des Windows 11 22H2-Updates. Die Liste der behobenen Fehler ist daher wieder einmal sehr lang, es gibt aber weiterhin auch bekannte Probleme. Dazu gehören Anzeige-Fehler bei angepinnten Widgets und für die Taskleiste bei 2-in-1-Geräten. Bei einigen Nutzern dürfte das Öffnen der vorgeschlagenen Ergebnisse im Datei Explorer weiterhin fehlschlagen. Gleichwohl gibt es mit dem jüngsten Update im Dev-Kanal des Insider- Programms nicht nur Optimierungen, sondern auch wieder echte Neuerungen zu entdecken. Die neue Buildnummer lautet 22579, die Aktualisierung steht über die Windows Update-Funktion bereit.Die Option, eigene Ordener-Benennungen im Start-Menü anzulegen, war bereits in einem alten Vorab-Build von Windows 11 gestartet. Dazu erstellt man einfach einen Ordner mit dem Standardnamen "Ordner", öffnet ihn, klickt auf "Name bearbeiten" und gibt den gewünschten Ordnernamen an. Alternativ lässt sich der Ordner über die Tastatur öffnen, das Textfeld auswählen und mit der Eingabe beginnen. Microsoft hatte das Feature letztendlich in der finalen Version nicht mehr dabei, nun wird wieder daran gearbeitet. Weitere Informationen zu den neuen Funktionen hat das Windows-Team im Insider Blog gesammelt