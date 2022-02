Windows 11: Microsoft verteilt neuen Media Player an weitere Nutzer

Aus Groove Music wird der neue Windows 11 Media Player, den Microsoft ab sofort an weitere Nutzer verteilt. Nach der letztjährigen Einführung im Dev-Kanal erhalten nun auch Insider im Beta-Kanal die Möglichkeit, die Bibliothek für Musik, Videos und Wiedergabelisten auszuprobieren.

Neues Media Player-Design und weiterhin verfügbare Altlasten

Knapp drei Monate nach dem Dev-Release des Media Player wandert die neue App offiziell in den Beta-Kanal und rückt somit ein Stück näher an ihre finale Markteinführung. Insider, die den Media Player nicht auf Anhieb finden, sollten mit Hilfe des Microsoft Stores überprüfen, ob der Vorgänger Groove Music installiert ist. Wenn nicht, kann dieser heruntergeladen werden, um im Anschluss als Media Player in der App-Auswahl von Windows 11 bereitzustehen. Microsoft beschreibt seine neue Software zur Musik- und Videowiedergabe wie folgt: "Wir haben den neuen Media Player entwickelt, um das Anhören und Anschauen von Multimedia-Inhalten unter Windows 11 noch angenehmer zu machen, und wir freuen uns, ihn euch allen vorstellen zu können! Der Media Player präsentiert deine lokalen Musik- und Videosammlungen auf wunderbare Weise und passt zum neuen Look and Feel von Windows 11."Weiterhin stellen die Redmonder die "spezielle Wiedergabeansicht" mit der Darstellung von Albumcovern und Bildern von Künstler im Vollbildmodus und Mini-Player in den Mittelpunkt. Dabei werden alle Inhalte, die sich in den Musik- und Video-Ordnern von Windows 11 befinden, automatisch der Media Player-Bibliothek hinzugefügt. Über die App-Einstellungen können Nutzer zudem weitere Pfade angeben, in denen nach passenden Inhalten gesucht werden soll. Ob die bisherigen Probleme bei der Wiedergabe von Netzwerkstandorten behoben werden konnten, bleibt abzuwarten.Zu einer gewissen Verwirrung könnte führen, dass neben dem von Groove Music aktualisierten Media Player aktuell auch der klassische "Windows Media Player" erhalten bleibt. Wer die Windows-Suche nutzt, trifft somit auf namentlich nahezu identische Apps, die es auseinanderzuhalten gilt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass der neue Media Player sein altertümliches Gegenstück unter Windows 11 langfristig gesehen ersetzen wird.