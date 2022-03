Windows 11: Microsoft hält an Warnung für "inkompatible" PCs fest

Microsoft hält an den Desktop-Wasserzeichen fest, die unter Windows 11 auf inkompatible Hardware hinweisen. Trotz offiziellem Workaround werden Nutzer älterer PCs somit stets darüber informiert, dass sie die Anforderungen an das neue Betriebssystem derzeit nicht erfüllen.

Nutzer können Wasserzeichen mit einem "Trick" ausblenden

Öffne den Registrierungs-Editor Wähle im linken Bereich den Ordner HKEY_CURRENT_USER Wähle im linken Bereich den Ordner Control Panel Suche nach dem Eintrag UnsupportedHardwareNotificationCache Klicke mit der rechten Maustaste auf Ändern Ersetze den Wert 1 mit dem Wert 0 Starte den PC neu

Microsoft Windows 11: Das sind die PC-Anforderungen

Minimale Systemanforderungen von Windows 11 Prozessor 1 Gigahertz 64-Bit-Prozessor oder SoC mit 2 oder mehr Kernen Arbeitsspeicher 4 GB RAM Speicherplatz 64 GB oder größer Systemfirmware UEFI, aktiviert für sicheren Start (Secure Boot) TPM Version 2.0 Grafikkarte Mit DirectX 12 oder höher kompatibel mit WDDM 2.0 Treiber Auflösung 720p mit mehr als 9-Zoll, 8 Bit pro Farbkanal Internet Windows 11 Home benötigt ein Microsoft-Konto und Internet

Was Ende Februar als A/B-Test für Windows 11-Insider im Dev-Kanal begann, dürfte für Otto Normalverbraucher bald schon Realität werden. Wie die Kollegen von Windows Latest berichten, wurden die je nach Hintergrundbild markanten Desktop-Wasserzeichen im kürzlich veröffentlichten optionalen Update des Release Preview-Kanals gesichtet. Somit kann man davon ausgehen, dass Microsoft seinen Hinweisen auf inkompatible Hardware den RTM-Status (Release to Manufacturing) verliehen hat und sich diese bald in einer finalen Version von Windows 11 wiederfinden werden.Der Warnhinweis "Systemanforderungen nicht erfüllt" (engl. System requirements not met) wird im unteren rechten Bereich des Desktops direkt über der Taskleiste bzw. Uhrzeit eingeblendet. An selbiger Stelle finden Windows 11-Nutzer oftmals Informationen über das verwendete Insider-Build oder die Warnung bei der Verwendung einer noch nicht aktivierten Windows-Lizenz. Derselbe Hinweis wird zusätzlich innerhalb der Einstellungen-App dargestellt. Zur Deaktivierung des Desktop-Wasserzeichens können einige einfache Schritte innerhalb der Registry durchgeführt werden.Trotz dieser willkommenen "Aus den Augen aus dem Sinn"-Taktik sollten sich Windows 11-Nutzer mit inkompatibler Hardware über die zuletzt getroffenen Aussagen Microsofts im Klaren sein. Obwohl bis dato auch jene PCs mit Updates beliefert werden, drohen die Redmonder seit jeher damit, sie von zukünftigen Aktualisierungen auszuschließen. Ein Hardware-Upgrade wäre auf lange Sicht ratsam.Der Knackpunkt für viele ältere PCs, auf denen Windows 10 unproblematisch ausgeführt werden kann, sind die Windows 11-Anforderungen an den Prozessor. Für die Installation werden laut Microsoft mindestens CPUs der zweiten AMD Ryzen-Generation (z.B. Ryzen 5 2xxx) oder Intel Core i-Chips der achten Generation (z.B. Core i5-8xxx) benötigt. Ebenso gelten TPM 2.0 und ein UEFI-BIOS als Systemfirmware samt Secure Boot als Grundvoraussetzung.