Gesten, Pins und mehr: Windows 11-Preview zeigt Neuerungen

Zwei Wochen mussten freiwillige Windows-Tester auf eine neue Windows 11-Preview im Insider Programm warten, jetzt gibt es Nachschub. Der neue Build wird dieses Mal nicht für ARM-Geräte angeboten - alle anderen bekommen neue Funktionen zum Ausprobieren.

Keine Tests für ARM64-Besitzer

Highlights neue Funktionen und Verbesserungen Build 22557 Erstellen und Verwalten von Ordnern im Bereich "Angeheftete Anwendungen" im Startbereich (Pin-Organisation)

Einführung von "Nicht stören" und "Fokus" um Benachrichtigungen auszuschalten, beruhigende Musik abzuspielen und Zeiten für diese Pausen festzulegen

Live-Untertitel für Gehörlose und Schwerhörige: Untertitel werden automatisch auf dem Gerät aus jedem Inhalt mit Audio generiert

Verbesserter Schnellzugriff im Datei-Explorer: "An den Schnellzugriff anheften" wurde von der Unterstützung von Ordnern auf die Unterstützung von Dateien erweitert

OneDrive-Speicher-Einbindung im Datei-Explorer

Neue Touch-Gesten (zum Beispiel zum Aufrufen des Startmenüs)

Verbesserte Snap-Layouts

Nachhaltigere Energieeinstellungen und dazu passende Empfehlungen

Neugestaltung des Task-Managers und Effizienzmodus mit neuer Navigationsleiste im Hamburger-Stil und einer neuen Einstellungsseite

Einführung eines neuen PowerShell-Moduls zur Bereitstellung von Sprache und sprachbezogenen Funktionen

Zwei Schritte nach vorne - und einer zurück

Anleitungen, Tipps und Tricks

Das Testen geht nun weiter: Nach den angekündigten Änderungen im Windows Insider Programm hatten Nutzer geduldig auf eine neue Vorschau auf kommende Funktionen für Windows 11 gewartet, nun werden sie belohnt. Microsoft hat mit dem Build Nummer 22557 im Dev-Kanal gleich eine ordentliche Liste an Neuerungen gestartet. Dazu gehören neue Ordner im Bereich der angehefteten Anwendungen in Startbereich, Live-Beschriftungen, ein neues Fokus-Erlebnis (Nicht Stören-Funktion), Verbesserungen beim Schnellzugriff im Datei-Explorer, neue Touch-Gesten und vieles mehr.Hinzu kommen laut der Ankündigung von Insider-Chefin Amanda Langowski viele allgemeine Verbesserungen und Verfeinerungen für Windows 11. Wir haben einen Überblick am Ende des Beitrags mit angefügt. Dieser Build wird nicht für ARM64-PCs angeboten. Das gab es schon des Öfteren im Insider-Programm, die Anpassungen laufen aber. Interessant sind auch die Fehlerbehebungen, die das Windows-Team freigegeben hat. Unter anderem wurden Probleme mit der Suchfunktion behoben, sowie mit dem Start von VPN-Verbindungen.Die Liste der Änderungen für die neue Preview ist dieses Mal außergewöhnlich lang. Sie enthält alle Verbesserungen, die in den letzten Wochen liegen geblieben waren, da das Windows-Team keine Builds freigegeben hatte. Dennoch gibt es aber auch weiterhin noch eine recht lange Liste an bekannten Problemen. Einzelheiten gibt es im Windows Blog