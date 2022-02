Windows 11: Neue Kalibrierungs-App für HDR-Monitore angekündigt

Die von Xbox One- und Xbox Series X/S-Konsolen bekannte HDR-Kalibrierung findet ihren Weg auf Windows 11-PCs . Mit einer neuen App sollen vor allem Gamer die Farbgenauigkeit und Konsistenz von HDR-Displays verbessern können. Insider erhalten einen Vorgeschmack.

Neue App ratsam vor allem für nicht zertifizierte HDR-Monitore

Eines, um das dunkelste sichtbare Detail zu bestimmen, das du sehen kannst

Eines, um das hellste sichtbare Detail zu bestimmen

Und schließlich eines, um zu bestimmen, wie hell dein Display sein kann

In einem neuen Blog-Beitrag gewährt das DirectX-Team der Redmonder einen Ausblick auf die "Xbox HDR Game Calibration"-App für Windows, die in naher Zukunft über den Microsoft Store angeboten werden soll. Dabei adressieren die Entwickler Probleme mit HDR-Displays und dem so genannten Clipping-Effekt, der für fehlende Details in Lichtern und Schatten diverser Film- und Gaming-Szenen sorgt. Grund dafür sollen unter anderem die Über- bzw. Unterschreitung von Helligkeitsgrenzen bei Bildschirmen sein, vor allem bei jenen ohne HDR-Zertifizierung.Wie es der Name der App bereits andeutet, profitieren lediglich HDR-fähige Monitore und Fernseher, die mit einem Windows-PC verbunden werden von den Neuerungen. Vergleichbar mit der Xbox wird die HDR-Kalibrierung drei Testmuster enthalten, die von der HDR Gaming Interest Group (HGIG) für ein besseres Spielerlebnis empfohlen werden. Microsoft empfiehlt dabei, nicht nur HDR-Bildschirme ohne offizielle Zertifizierung mit der "Xbox HDR Game Calibration"-App nachträglich zu kalibrieren. Auch zertifizierte Displays sollten einer Optimierung unterzogen werden, obwohl diese in der Regel auch ohne diese grundlegend gute Ergebnisse liefern dürften. Da die App noch nicht veröffentlicht wurde, weisen die Redmonder auf ihre ersten Schritte im Windows 11 Dev-Kanal hin. Hier werden Teile in den HDR-Einstellung bereits zum Testen angeboten (Einstellungen -> System -> Anzeige).