Verdächtige Anmeldungen: Microsoft sperrt einige Outlook-Konten

Wer Outlook.com mit einem privaten Microsoft-Konto nutzt, hat in letzter Zeit womöglich verdächtige Anmeldungen beobachtet. Einige Accounts sollen aus Sicherheitsgründen gesperrt worden sein. Neben einem Fehler in den Sicherheitsfiltern könnten auch Hacker dahinterstecken.

Ursache aktuell noch ziemlich unklar

Laut Borncity kommt es momentan in manchen Fällen vor, dass Outlook-Nutzer verstärkt Sicherheitswarnungen per Mail erhalten. In den Meldungen wird betont, dass verdächtige Anmeldungen am Account festgestellt und dass das Konto deshalb vorübergehend gesperrt wurde. Darüber hinaus soll auf der Verwaltungsseite zu sehen sein, dass auf die gespeicherten Inhalte von einer fremden IP-Adresse aus zugegriffen wurde, obwohl die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist.Während der Versand von Mails und das Abrufen der Nachrichten mit Hilfe von IMAP blockiert wurde, soll es weiterhin möglich sein, sich über die Web-Oberfläche anzumelden. Hier werden dann auch die verdächtigen Anmeldungen aufgeführt. Die Einträge können gelöscht und die Sperre aufgehoben werden, wenn der Nutzer angibt, sich zu dem Zeitpunkt selbst eingeloggt zu haben.In einigen Fällen sollen jedoch IP-Adressen, die Microsoft selbst gehören, auftauchen und eine vollständige Synchronisation durchgeführt haben. Die Aktivitäten sollen von Azure-Servern ausgehen und auch nach einer Passwortänderung und der Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung in Erscheinung treten.Bislang haben die Redmonder kein Statement zu dem Problem abgegeben. Daher bleibt derzeit noch offen, was hinter den Anmeldungen und Kontensperrungen steckt. Neben einem Cyberangriff über die Azure-Server wäre es denkbar, dass es sich um einen Bug handelt und die Synchronisierungen lediglich normale Backups sind, die vom Sicherheitsalgorithmus nicht als solche erkannt und als verdächtig eingestuft werden. Obwohl im letzten Fall kein nennenswertes Sicherheitsrisiko bestehen würde, dürften die ständigen Warnungen und Kontensperrungen für viele Nutzer durchaus ärgerlich sein.