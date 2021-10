Über 50 Prozent Marktanteil: wo Windows XP nach 20 Jahren die Nr.1 ist

Das einst allseits beliebte Windows XP feiert in diesen Tagen seinen 20. Geburtstag, genauer gesagt das Jubiläum der Markteinführung. Während der Marktanteil global inzwischen glücklicherweise verschwindend gering ist, setzt ein Land offenbar weiterhin stark auf das greise Betriebssystem.

Unbekannt

Wie das Marktforschungsunternehmen StatCounter unter Berufung auf mehr oder weniger belastbare Daten in seinem System meldet, kommt Windows XP weltweit derzeit nur noch auf einen Marktanteil von 0,69 Prozent. Legt man Microsofts Rechnung zugrunde, dass weltweit bereits 1,3 Milliarden Rechner mit Windows 10 laufen und damit 78 Prozent Marktanteil ausmachen, entspricht der von StatCounter genannte Marktanteil von Windows XP ungefähr 12 Millionen Systemen.In Armenien, dem zentralasiatischen Land, in dem knapp drei Millionen Menschen leben, ist der Marktanteil von Windows XP noch immer enorm. StatCounters Berechnungen zufolge wird das Uralt-Betriebssystem dort noch immer auf 53,5 Prozent aller aktiv verwendeten PCs eingesetzt. Allerdings schwankten die Daten teilweise extrem stark, wobei offen ist, wodurch diese Veränderungen im Marktanteil verursacht wurden.Windows 10 lag vor genau einem Jahr noch fast gleichauf mit Windows XP, hatten die beiden Betriebssystem damals doch jeweils rund 43 Prozent Marktanteil in Armenien. Wenig später explodierte der Anteil von XP förmlich und überstieg monatelang sogar die 60-Prozent Marke. Im April 2021 ging es dann rapide abwärts, bevor der Anteil wenig später wieder kräftig zunahm und das heutige hohe Niveau wieder erreichte.Warum in Armenien gerade Windows XP so beliebt scheint, ist derzeit noch vollkommen unklar. Denkbar wäre, dass die in dem Land von StatCounter gemessene Zahl von Systemen mit bestimmten Betriebssystemen wegen einer relativ geringen Anzahl von Datenquellen verzerrt ist. Da Armenien zudem ein relativ niedriges Durchschnittseinkommen verzeichnet, könnte der Anteil von älteren Rechnern und illegal kopierten XP-Versionen zudem relativ hoch sein.