Windows 11 ist bereits in der Preview-Phase erstaunlich populär

Microsoft hat sein neues Betriebssystem im Juni vorgestellt und mittlerweile läuft die Testphase auf vollen Touren. Der Release ist für den Herbst geplant und derzeit ist man auch im Plan. Mehr als das: Laut Satya Nadella und externen Zahlen ist die Windows 11-Preview sehr beliebt.

Mehr Preview-Downloads als je zuvor

Microsoft hat vor kurzem seine aktuellen Quartalszahlen vorgestellt und in der im Anschluss daran üblichen Telefonkonferenz mit Anlegern war dieses Mal nicht nur "Cloud, Cloud, Cloud" ein Thema, auch Windows 11 kam zur Sprache. Das neue Betriebssystem aus Redmond beschrieb CEO Satya Nadella auch wenig bescheiden als "Beginn einer Windows-Revolution", die "alles neu erfinden" werde.Das ist natürlich viel Marketing-Gerede, denn im Kern ist Windows 11 nach wie vor "nur" eine weitreichende optische Überarbeitung von Windows 10 . Dennoch ist das Interesse daran besonders groß, denn Nadella verriet, dass bisher keine Preview auf mehr Downloads kam als jene von Windows 11."Mehr Menschen haben unsere frühen Builds heruntergeladen als jede andere Windows-Version oder jedes andere Update in der Geschichte unseres Insider-Programms. Und zusammen mit unserem OEM-Ökosystem freuen wir uns darauf, Windows 11 ab diesem Feiertag auf neue PCs zu bringen", sagte Nadella (via Windows Latest ).Konkreten Zahlen nannte der Microsoft freilich nicht, einen Hinweis auf die Verbreitung von Windows 11 geben aktuelle Werte von AdDuplex: Denn laut dem Marktforschungsunternehmen ist die Preview auf 0,9 Prozent aller Windows-Rechner installiert.Diese beeindruckende Zahl von fast einem Prozent sollte allerdings mit einiger Vorsicht genossen werden, denn die Zahlen von AdDuplex gelten als nicht extrem zuverlässig. Denn sie basieren auf Daten von rund 60.000 PCs, auf denen etwa 5000 Apps mit AdDuplex SDK-Version 2 installiert sind.