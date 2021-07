Microsoft Store für Windows 11: Update bringt etliche Verbesserungen

Das im Herbst erscheinende neue Betriebssystem von Microsoft wird nicht nur viele "direkte" Verbesserungen bieten, auch der Store wird anlässlich von Windows 11 überarbeitet. Und hier verteilen die Redmonder nun eine neue Version, diese bringt zahlreiche Neuerungen mit sich.

Neue Features für den Store

Der Redmonder Konzern versucht seit bereits vielen Jahren seinen Microsoft Store zu etablieren, so richtig gelang das bisher allerdings nicht. Wer den Shop für Software und sonstige Inhalte kennt, der wird sich aber kaum wundern, denn wirklich gut und bequem war dieser nie. Das soll sich mit Windows 11 ändern, wie Microsoft bereits zur offiziellen Vorstellung des Betriebssystems explizit betonte.Einen ersten Eindruck können Anwender über die Insider Preview(s) bereits bekommen, allerdings ist das bisher eben "nur" eine Vorschauversion, an der weiter gearbeitet wird. Und wie Windows Central berichtet, gab es aktuell auch ein Update, das viele Verbesserungen mit sich bringt. Version 22107.1401.6.0 legt nach Angaben von Rudy Huyn, dem Principal Architect des Microsoft Store, einen großen Fokus auf die User Experience der Installations-Ansicht.Außerdem spricht das Update die Ratings und die Rezensionen an, Huyn erwähnt außerdem noch Media-PDPs und schließlich noch "einige Extra-Überraschungen". Was letzteres sein könnte, ist allerdings nicht bekannt. Huyn nennt in den Antworten auf seinen Tweet lediglich den "My Library"-Bereich, also die Verbesserungen an der Bibliothek.Das Update ist nur für Nutzer der Windows 11-Preview verfügbar, wird auf dieser aber automatisch installiert - und zwar über eine herkömmliche Suche nach App-Updates im Microsoft Store.