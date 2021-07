Windows 11: Weitere Hinweise auf eine Veröffentlichung im Oktober

Microsoft neues Betriebssystem wurde im Juni enthüllt, einen Veröffentlichungstermin von Windows 11 haben die Redmonder bisher aber nicht genannt. Man sprach lediglich vom Herbst bzw. Vorweihnachtsgeschäft. Es tauchen aber immer mehr Hinweise auf den Oktober auf.

Deadline für Treiber

Die Testphase von Windows 11 ist voll im Gange, das neue Betriebssystem des Redmonder Konzerns bringt auch zahlreiche Neuerungen mit sich, die auch ausführlich getestet werden müssen. Die Preview-Phase hat auch gerade eine weitere Hürde genommen, denn die Insider Preview von Windows 11 ist seit vergangener Nacht im Beta-Kanal des Konzerns verfügbar - bisher war die Vorabfassung nur über den Dev-Kanal zu haben.Wann Windows 11 tatsächlich herauskommt ist derzeit nicht klar. Microsoft hat sich dazu sicherlich mit Absicht nicht näher geäußert. Denn eine Festlegung auf einen Termin würde bedeuten, dass man Kunden und Fans im Fall einer Verzögerung verärgern würde. Die Vergangenheit hat das Unternehmen und auch Windows-Kenner schließlich gelehrt, dass eine überhastete Veröffentlichung zu mehr Problemen führen kann als eine simple Verschiebung.Gleichzeitig visiert Microsoft aber sicherlich intern trotzdem einen konkreten Termin bzw. Veröffentlichungsmonat an und das ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Oktober. Dazu gab es bereits vor einigen Wochen erste Hinweise und nun sind weitere aufgetaucht. Denn wie WinCentral berichtet (via MSPU ), kann man im Windows Hardware Compatibility Program eine Deadline für OEMs erfahren. Die Hardware-Hersteller bzw. Microsoft-Partner müssen demnach bis zum 24. September 2021 ihre Treiber für Windows 11 bzw. Version 21H2 übermitteln.Intel hat zuvor in seiner Treiber-Dokumentation Windows 11 als "October 2021 Update" bezeichnet. Auch das ist allerdings nur ein Hinweis, denn bei Microsoft bedeutete schon früher ein Monatsname nicht zwangsläufig, dass die jeweilige Version auch tatsächlich in diesem Monat erscheint.