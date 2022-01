Speicherleck geschlossen: Update für Notepad++ bereitgestellt

Der Texteditor Notepad++ hat ein neues Update erhalten. Die Aktualisierung bringt nicht nur verbesserte Funktionen, sondern auch einen Bugfix mit sich. In den letzten Versionen hatte es ein Speicherleck gegeben. Wer die neue Version testen möchte, muss das Update manuell starten.

Speicherlecks entstehen immer dann, wenn eine Software einen Teil des Arbeitsspeichers reserviert und den belegten Bereich nach der Nutzung nicht wieder freigibt. Das kann in vielen Fällen dazu führen, dass der gesamte RAM des Computers nicht mehr für andere Programme zur Verfügung steht. In Notepad++ gab es ein Speicherleck beim Wechsel zwischen dem dunklen und dem hellen Modus. Mit der Version 8.2 wurde das Problem jetzt behoben.Darüber hinaus haben die Entwickler den Texteditor mit zwei Features, die sich einige Nutzer schon seit längerer Zeit wünschen, ausgestattet. Wie aus dem Blog-Eintrag (via Ghacks ) hervorgeht, besteht nun die Möglichkeit, Ordner bei der Suche auszuschließen. Außerdem können geöffnete Inhalte beim Schließen des Programms jetzt automatisch gespeichert werden.Neben dem Speicherleck wurden auch weitere Fehler behoben. So wurden unter anderem fehlerhaftes Verhalten beim Darstellen von Code in den Programmiersprachen C, C++, Java, JavaScript, TypeScript und Objective-C beseitigt.Aktuell wird das Update noch nicht automatisch heruntergeladen und installiert. Die Entwickler warten in der Regel mehrere Wochen, bevor die ersten Nutzer eine Update-Benachrichtigung zu der neuen Version erhalten. Wer den neuesten Build dennoch schon ausprobieren möchte, muss selbst nach Aktualisierungen suchen und die Version 8.2 manuell installieren.