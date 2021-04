Spieß umgedreht: Gebrauchtlizenz-Händler verklagt jetzt Microsoft

In der Auseinandersetzung zwischen Microsoft und Lizenz-Resellern geht es jetzt auch mal in die andere Richtung. Ein Unternehmen wirft dem Redmonder Konzern vor, seine Machtposition auszunutzen, um einen ganzen Markt auf Eigennutz zu zerstören.

Wettbewerb wird verzerrt

Das britische Unternehmen Valuelicensing hat jetzt eine Klage gegen Microsoft eingereicht. Im Zuge dessen werden 313 Millionen Euro Schandensersatz verlangt, mit denen Umsätze ausgeglichen werden sollen, die Microsoft durch die Abänderung von Lizenzmodellen verhinderte. Denn aus Sicht des Klägers erfolgten die fraglichen Anpassungen nicht aus besonders triftigen Gründen, sondern eher, um die Anwender zu den Abo-Modellen zu treiben.Konkret geht es darum, dass Microsoft den Support für bestimmte Lizenzen für seine Office-Anwendungen von einst sieben auf nun fünf Jahre verkürzt hat. Es geht dabei um Angebote für Business-Kunden, die explizit dafür gedacht sind, unabhängig von einer Anbindung an Microsofts Cloud-Dienste genutzt zu werden. Das geht aus einem Bericht der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times hervor.Aus Sicht von Jonathan Horley, dem Gründer Valuelicensings, gehe es Microsoft mit der Verkürzung der Support-Zeiträume aus­schließ­lich darum, die frag­lichen Lizen­zen schneller wieder vom Markt zu bekom­men. Außerdem soll so Druck auf die Kunden aus­geübt werden, doch lieber zu den Abo­modellen zu wechseln. Einen nach­vollzieh­baren Grund gibt es dafür aus seiner Sicht aller­dings nicht - zumindest nicht aus technischer Perspektive.Vielmehr geht man davon aus, dass Microsoft hier vor allem die Chance ergreifen will, den Handel mit so genannten Gebrauchtlizenzen zu unterbinden. Wenn nämlich der Support-Zeitraum deutlich verkürzt wird, ist es wesentlich unattraktiver, beispielsweise eine drei Jahre alte Software-Lizenz aus zweiter Hand zu erwerben. Laut dem Kläger nutze Microsoft seine Machtposition aus und verzerre den Wettbewerb, um die bisherigen Kunden von Gebrauchtlizenzhändlern auf die eigenen Abomodelle zu treiben.