Microsoft PC Manager: Neues Tool für die Systempflege im Anmarsch

Kein Wunder-Werkzeug

Aktuell kursiert unter Windows-Nutzern der Hinweis auf ein neues Microsoft-Tool namens PC-Manager . Dieser liegt in einer Open Beta-Version vor und kann heruntergeladen und getestet werden. Allerdings erweckt weder die Seite des Programms, noch der Download-Link zu einem chinesischen CDN besonders viel Vertrauen. Die Kollegen von Sempervideo haben die Software trotzdem mutig installiert.Und was sich dann zeigt, ist erst einmal mäßig spektakulär. Im Wesentlichen bekommt man hier ein neues Werkzeug geboten, das einige ohnehin vorhandenen Tools und Funktionen in einer kompakten Benutzeroberfläche zusammenfasst. So lassen sich hier temporäre Dateien löschen, Autostart-Programme deaktivieren und einiges mehr.An einigen Stellen hakt es noch, was in einer Beta allerdings normal ist. Und Wunder sollte man sich von der Software auch nicht erwarten. Aber man bekommt immerhin einen Blick auf die aktuelle Entwicklungsarbeit bei Microsoft.