Windows 95: Keynote-Video ist erstmals in voller Länge zu sehen

Jay Leno, Bill Gate und Steve Ballmer

Mit dem am 24. August 1995 präsentierten Windows 95 begann zweifellos die moderne Ära des Microsoft-Betriebssystems. Denn eine grafische Oberfläche hatte der Redmonder Konzern schon zuvor im Angebot, Windows 95 führte aber jene GUI ein, die im Wesentlichen bis heute Bestand hat bzw. das Windows-Fundament bildet.Dazu zählen diverse technische Neuerungen wie das Konzept von Plug and Play, 32-bit-Support und einiges mehr. Auf der Interface-Seite waren es aber eben Elemente wie das Startmenü und die Taskleiste, mit Windows 95 baute Microsoft seine Marktführerschaft aus bzw. zementierte diese auf Jahre und Jahrzehnte. Kurzum: Windows 95 kann man (wenn man die diversen Fehler ignoriert) als legendär bezeichnen.Legendär war aber auch die Produktvorstellung. Denn Microsoft heuerte für den rund eineinhalb Stunden langen Launch-Event den US-Talker Jay Leno an. Dieser war in den 1990ern als Host der Tonight Show einer der absoluten Superstars des US-Fernsehens.Und Leno durfte durch die Veranstaltung führen, im Video darf natürlich Bill Gates nicht fehlen. Microsoft-Kenner werden aber viele damals junge Entwickler und Führungspersönlichkeiten entdecken können, darunter Joe Belfiore (im gefühlten Teenager-Alter). Freilich wäre es auch keine Microsoft-Keynote, wenn Steve Ballmer fehlte, die damalige und langjährige Nummer 2 des Konzerns spielt in einem Einspieler einen aufdringlichen und natürlich durchgehend schreienden PC-Verkäufer (ab etwa Minute 4).Bisher war diese Keynote aber nur auszugweise bekannt, die komplette eineinhalb Stunden lange Version gab es bisher nicht zu sehen. Dem YouTube-Kanal Blue OS Museum ist nun aber gelungen (via Gizmodo ), das komplette Video in die Hände zu bekommen. Dieses kommentiert man folgendermaßen: "Träume werden wahr: Der heilige Gral der Microsoft-Launch-Events steht nach fast 27 Jahren endlich zum Anschauen bereit."Es gibt in dem Video zahlreiche interessante Momente, aber auch höchst merkwürdige: Bei Minute 46 kann man Leno dabei zusehen, wie er an eine (offenbar spielende) Frau herantritt und sie fragt: "Hi. Kann ich dir mal meine Maus zeigen?" Aus heutiger Sicht kann man bei solchen Aussagen nur erschaudern.