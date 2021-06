Satya Nadella und Phil Spencer sprechen über das Thema 'Gaming'

Xbox-Chef Phil Spencer und der Microsoft CEO Satya Nadella sprechen in diesem kurzen Video darüber, welche Rolle das Thema "Gaming" derzeit bei Microsoft spielt und in Zukunft spielen wird. Dabei betont Nadella Microsofts Engagement in diesem Themenbereich und nennt als Beispiel den Flight Simulator, dessen erster Teil sogar noch vor Windows erschien.Für die Zukunft sieht Nadella vor allem Microsofts führende Rolle im Bereich Cloud Computing, die Ressourcen für den Ausbau des Xbox Game Pass und die Unterstützung von Entwicklern als die drei wichtigsten Aspekte an, um sich von der Konkurrenz abzuheben.