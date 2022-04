Microsoft zeigt Baufortschritte beim Ost-Campus in Puget Sound

Vor etwas mehr als zwei Jahren hat Microsoft damit begonnen, seinen Ost-Campus in Puget Sound, Washington, zu modernisieren. In einem Zeitraffervideo zeigt der Konzern nun das Voranschreiten des Projekts im Zeitraum zwischen Januar 2021 und April 2022.Wie Microsoft erklärt, ist das erste Gebäude, das Thermal Energy Center, nahezu fertiggestellt. Auf dem Campus lassen sich viele "Artefakte" des Konzerns finden: Beispielsweise wurde die erste von Microsoft entwickelte Maus aus dem Jahr 1983 in einem der Gebäude versteckt.Beim Bau wurden bislang fast 1000 Bäume aus der Umgebung geschützt oder für Bauelemente, Möbel und die Landschaftsgestaltung genutzt. Künftig sollen noch 2319 neue Bäume auf dem Gelände gepflanzt werden.