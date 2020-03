CableMax-Erfolg, Coronakrise: Vodafone kann FritzBox 6591 nicht liefern

Vodafone hatte Ende Februar mit der Vermarktung des neuen Cable Max-Tarif mit 1000 Mbit/s für 40 Euro begonnen. Der Provider bot seinen Kunden zunächst auch die passende FritzBox dazu an - doch nun gibt es Lieferschwierigkeiten.

Freier Handel hat noch Router

Das berichtet das Online-Magazin Mobiflip . Demnach ist eine Buchung des Cable Max-Tarifs derzeit nicht mehr mit einer FritzBox 6591 Cable möglich. Der Provider hat laut Mobiflip einen Vermarktungsstopp für den Router verhängt, da die Liefersituation derzeit nicht geklärt ist.Im freien Handel ist die FritzBox 6591 Cable derzeit noch zu finden. Bei Vodafone ist sie aus dem Angebot verschwunden. Da heißt es laut Mobiflip in einer internen Anweisung zu dem Router:Bei den Providern gab es schon zuvor immer einmal wieder Lieferprobleme für den verhältnismäßig neuen Kabel-Router. Kunden, die bei Vodafone den neuen Cable Max-Tarif buchen, sollen vom Kundendienst nun stattdessen also eine Vodafone Station oder die FritzBox 6490 angeboten bekommen. Dabei ist letztere nicht für CableMax geeignet. Wer sich also unbedingt über den Provider einen Router sichern möchte, hat wenige Alternativen.Bei dem Vermarktungsstopp soll es sich um eine Maßnahme handeln, die nur weitere Bestellungen verhindern soll. Soweit aktuell bekannt ist, wird Vodafone allen Kunden, die bereits den neuen Tarif mit einer 6591 Cable geordert haben, auch einen Router liefern können.