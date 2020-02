Vodafone startet neuen "Cable Max"-Tarif mit 1000 Mbit/s für 40 Euro

Angebot

Vodafone CableMax 1000 39,99 Euro

Bis zu 1000 Mbit/s im Upload

Bis zu 50 Mbit/s im Upload

Internet-Anschluss mit Internet-Flatrate

Telefonanschluss mit Festnetz-Flatrate

Vodafone Station WLAN-Router inklusive

Option - HomeBox FritzBox 6591 6,99 Euro im Monat

Weitere Optionen möglich

Upgrade-Deal

Neuer Tarif in der Übersicht

von Unitymedia im Vergleich

Vodafone

Nutzer können jetzt bei Vodafone prüfen, ob in ihrem Gebiet bereits Gigabit-Kabel zur Ver­füg­ung steht. Vor kurzem kamen zunächst noch nicht be­stätigte Gerüchte auf, das Vodafone eine Gigabit-Kabeltarif für unter 40 Euro im Monat starten wird. Nun ist das Angebot bereits auf der Webseite verfügbar. Dort heißt es allerdings, dass das Angebot nur für kurze Zeit zu haben sein wird - ein Datum wurde dabei aber nicht genannt.Der Preis gilt während der ganzen Laufzeit. Es handelt sich dabei um einen Vertrag mit 24 Monaten Mindestlaufzeit.Derzeit ist die Buchungsoption online aber fehlerhaft. Nach der erfolgten Verfüg­bar­keits­prüfung wird aktuell auf die Unitymedia-Seite weitergeleitet - allerdings heißt es da dann, dass das gesuchte Angebot nicht gefunden werden konnte. Möglich, dass das Angebot verfrüht online gegangen ist und man dann erst ab Montag, 17. Februar, buchen kann.Dort, wo aktuell noch kein Gigabit­netz verfügbar ist, bietet Vodafone ebenfalls einen inter­essanten Deal an.Da heißt es: "Und wenn 1 Gigabit in Deiner Stadt noch nicht verfügbar ist, dann buchst Du einfach die Vodafone CableMax-Option mit einer Internet-Geschwindigkeit von 500 Mbit/s im Download. Sobald die 1-Gigabit-Option an Deiner Adresse verfügbar ist, kannst du upgraden auf 1000 Mbit/s - und das zum selben Grundpreis."