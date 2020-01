AVM startet DVB-C-Streaming für FritzBox 6591 Cable als Betatest

AVM hat bestätigt, dass es in Kürze eine erste Beta-Version für DVB-C-Streaming für die FritzBox 6591 Cable geben wird. Andere Kabel-Router des Berliner Unternehmens unterstützen die TV-Funktion bereits von Haus aus.

Es sieht momentan ganz gut aus, so dass wir in Kürze endlich eine Labor-Version inkl. DVB-C-Streaming bereitstellen können. Wenn nichts schief geht, dann voraussichtlich nächste Woche. — FRITZ!Box (@AVM_DE) January 17, 2020

So läuft das Test-Programm

AVM

Nun soll auch die FritzBox 6591 Cable ein Update bekommen, welches das DVB-C-Feature freischaltet. Das berichtet das Online-Magazin Deskmodder und bezieht sich dabei auf Angaben des Unternehmens. Allerdings wird das DVB-C-Streaming zunächst einmal als Betatest starten und zwar laut einer Antwort von AVM auf Twitter an einen Nutzer bereits in der kommenden Woche. Zum Zeitplan für die Veröffentlichung wurde noch nichts gesagt. Dann wird sich zeigen, wie weit vorangeschritten die Entwicklung bereits ist und wie viel Zeit die Betaphase beanspruchen wird.Einige AVM-Modelle, so die FritzBox 6590 Cable und 6490 Cable sowie der FritzWLAN Repeater DVB-C haben bereits einen DVB-C Tuner integriert. Das heißt die Geräte erkennen frei empfangbare Fernsehprogramme und streamen diese Programme über WLAN im Heimnetz. Die 6591 soll diese Funktion per Software erhalten. Das FritzBox 6591 Cable-Modell war erst im Frühsommer 2019 auf den Markt gekommen. Laut AVM sollte das DVB-C-Streaming-Feature zeitnah per Update nachgereicht werden. Es hieß zum Start der Box: "Das beliebte Feature DVB-C-Streaming für die Übertragung von Kabelfernsehen über WLAN ist in Vorbereitung und wird mit einem kostenlosen Update des Betriebssystems FritzOS integriert".Das Beta-Programm (experimentelle Labor-Updates für FritzOS) von AVM steht Besitzern einer FritzBox und deren Zusatzgeräte offen. Im Betatest sind jeweils nur einige Modelle aufgeführt, man kann sich über eine Sonderseite über den Status der öffentlichen Tests informieren. Die Teilnahme am Test erfolgt auf eigene Gefahr - AVM bietet für die Betaversionen keinen Support an. Ein Zurücksetzen der Box ist aber jederzeit möglich.