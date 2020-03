Erste Vodafone-Kunden erhalten Wartungsupdate 7.13 für FritzBox 6591

Vodafone hat die Verteilung eines neuen FritzBox-Updates begonnen. Nutzer einer FritzBox 6591 Cable bei Unitymedia /Vodafone erhalten damit ab sofort das Wartungsupdate OS 7.13. Die ersten Kunden er­halten damit die neueste FritzOS-Version für den Kabelrouter.

Neuer Gigabit-Router ab sofort erhältlich

Das Update wurde Anfang Februar von AVM freigegeben. Nun ist es bereits beim Provider soweit: Vodafone hat bekannt gegeben, dass man die Verteilung des Wartungsupdate OS 7.13 für die FritzBox 6591 Cable gestartet hat . Dieser Router wird bei Unitymedia mit an Vertragskunden herausgegeben. Das Update behebt unter anderem einen nervigen Fehler, bei dem es zu sporadischen Paket­verlusten bei Verwendung von UDP-Verbindungen kam. Auch ein DECT-Verbindungs-Problem und ein Fehler in der Smart Home-Anbindung wurden gefixt.Die Verbindungs- und Systemstabilität wird mit der neuen FritzOS-Version generell verbessert. Zudem schreibt der Hersteller AVM, dass mit jedem Update auch sicherheitsrelevante Änderungen mit eingeführt werden. Das Update 7.13 bringt ansonsten nicht viele Änderungen - wahrscheinlich geht es auch deshalb schon überraschend schnell in die Verteilung bei Vodafone. Unitymedia-Kunden mussten zuvor teilweise Monatelang auf Feature- und Wartungs-Updates warten.Alle Updates können über die Online-Update-Funktion der Fritz­Box-Nutzer­ober­fläche gestartet werden.Wichtige Neuerungen, wie WLAN Mesh Steering und erweiterte VPN-Funktionen wurden bereits mit dem 7.12-Update eingeführt. Ein weiteres Feature-Update befindet sich derzeit in der Testphase im Beta-Programm.