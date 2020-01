Windows 10 Marktanteil stagniert: Erhoffter Weihnachtseffekt bleibt aus

Schaut man sich die Entwicklung der Marktanteile der Betriebssysteme vom vergangenen Monat an, lässt sich die als kaum messbar beschrei­ben. Obwohl der Druck durch Windows 7 wachsen müsste und ein Weih­nachtseffekt spürbar sein sollte, bemerkt man Stillstand.

Weihnachtsgeschäft enttäuscht

Microsoft

NetMarketShare hat jetzt die Statistiken für die Marktanteile der Betriebssysteme im De­zember 2019 veröffentlicht. Die Zahlen stammen aus Auswertungen von Werbe­netz­werken, sind also keine offiziellen Zahlen, bilden aber dennoch recht verläss­lich den Trend bei der Verteil­ung ab. Der Blick auf die Markt­anteile der Betriebs­systeme laut Analyse von Net­MarketShare für den Dezember 2019 ist da: Demnach misst man jetzt bei Windows 10 ein ganz lei­ch­tes Plus. Im Vormonat hatte der Markt­anteil von Windows 10 insgesamt 53,78 Prozent betragen, nun steht man bei 54,62 Prozent. Eine große Ver­schiebung von den alten OS-Versionen 7 und 8.1 ist damit trotz Black Friday und Weihnachts-Shopping ausgeblieben.Windows 7 liegt jetzt bei 26,64 Prozent Marktanteil und damit auf dem gleichen Niveau wie im Vormonat. Wer also damit rechnete, dass Windows 7-Nutzer zum Ende des Jahres nun endlich reihenweise auf das jüngste Windows 10 umsteigen, der irrte. Einen kleinen Ge­win­ner gibt es aber dennoch im Dezember: Linux steigt wieder über 2 Prozent Marktanteil.Vor einem Jahr war das Weihnachtsgeschäft im Übrigen ausschlaggebend dafür, dass Windows 7 von seinem ersten Platz bei der OS-Markt­ver­teilung gestoßen wurde und Windows 10 den Rang des meist­ge­nutzten OS einnahm. 2019 misst Netmarketshare keinen solchen Effekt.Windows 7 nähert sich dem offiziellen Support-Ende, das für Januar 2020 angekündigt ist, doch bleibt noch immer un­ver­hältnis­mäßig konstant stark. Windows 10 dagegen legt die letzten Monate kaum zu.Interessanterweise hat Windows 10 im Jahresschnitt aber deutlich gewonnen - Anfang 2019 lag das "neue" OS noch unter 40 Prozent Marktanteil.