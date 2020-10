Uplay - Spiele-Client von Ubisoft

Spiele-Client mit Shop-Anbindung

Achievements und Cloud-Spielstände

Der Uplay-Client wird für die meisten aktuellen PC-Spiele des französischen Spieleentwicklers Ubisoft benötigt. Er ermöglicht Mehrspielerpartien, bietet freischaltbare Belohnungen, eine Freundesliste und Zugriff auf den Uplay-Shop, in dem Sie neue Spiele kaufen können. Hier bieten wir Ihnen die aktuelle Version 114.1 an.Mit Uplay schickte Ubisoft bereits vor einigen Jahren einen Konkurrenten für die Spiele-Plattform Steam ins Rennen, der ähnlich wie diese eine zentrale Anlaufstelle für PC-Spieler darstellt. Durch die Anbindung an den Uplay-Online-Shop können neue Titel direkt online gekauft werden, wobei nicht nur Titel der französischen Softwareschmiede, sondern auch Spiele anderer Anbieter zur Auswahl stehen.So wie bei Steam können auch in Uplay an anderer Stelle erworbene Registrierungsschlüssel aktiviert werden. Alle mit dem eigenen Nutzer-Account verknüpften Spiele zeigt Uplay auf einer Übersichtsseite an, von wo aus diese heruntergeladen und gestartet werden können. Die Liste kann nach installierten und favorisierten Spielen gefiltert werden.Über die Spiele-Liste ist außerdem der Zugriff auf Spielfortschritte, sogenannte Club-Aktionen und Belohnungen wie Wallpaper und zusätzliche In-Game-Gegenstände möglich. Zudem lassen sich zusätzliche DLC-Pakete erwerben.Spielstände speichert Uplay in der Cloud, sodass diese selbst bei einer Neuinstallation des Systems nicht verlorengehen und auch von anderen PCs aus verfügbar sind. Die Software enthält außerdem eine Freundesliste, über die Sie mit anderen Spielern in Kontakt bleiben.Wer aktuelle Ubisoft-Titel am PC spielen möchte, kommt um die Installation des Uplay-Clients nicht herum - selbst dann nicht, wenn diese im Geschäft oder auf anderen Plattformen wie Steam gekauft werden. Der direkte Zugriff auf den Online-Shop von Ubisoft ist praktisch, allerdings ist das Angebot bei weitem nicht so umfangreich wie bei der Konkurrenz.