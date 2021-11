7-Zip Download - Open Source Packprogramm

7-Zip Download & Installation

Open-Source-Packprogramm

Besser packen mit 7Zip

Der kostenlose Download von 7-Zip erleichtert das Erstellen sowie Entpacken von ZIP-, RAR und 7Z-Dateien, unterstützt aber auch die viele andere Archive.Das Komprimieren von Daten kann zum Beispiel dann sinnvoll sein, wenn man auf der Festplatte Platz sparen oder Dateien über das Internet versenden möchte. Der kostenlose Packer 7-Zip ist aktuell für Windows in der Version 21.06 erhältlich.7-Zip läuft unter Windows XP, Vista, 2000, 2003, 2008, 2013, NT, 7, 8 und 10. Die Kommando­zeilen­version ist zudem für Linux/Unix erhältlich. In den Optionen lässt sich 7-Zip in das Kon­text­menü des Windows Explorers integrieren, sodass Archive direkt nach einem Rechtsklick entpackt werden können. Ähnlich lassen sich Dateien oder ganze Ordner mit nur wenigen Mausklicks kom­pri­mie­ren.7-Zip ist in 32-Bit- und 64-Bit-Versionen erhältlich, für eine optimale Performance und fehlerfreie Einbindung in das Kontextmenü sollte die zum Betriebssystem passende Version installiert werden.7-Zip unterstützt beim Packen und Entpacken die Formate 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP und WIM, die Dateitypen ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RAR, RPM, SquashFS, UDF, VHD, WIM, XAR und Z lassen sich hin­ge­gen nur entpacken. Besonders hohe Kompressionsraten werden dank LZMA-Kompression im eigenen 7z-Format erreicht.Neben dem bloßen Packen und Entpacken bietet 7-Zip außerdem eine Reihe weiterer nütz­li­cher Funktionen für den Umgang mit Archiven. Beispielsweise können Sie 7z- und ZIP-Ar­chi­ve mit AES-256 sicher verschlüsseln und selbstentpackende 7z-Archive erzeugen. Ebenfalls enthält der Download eine Kommandozeilenversion.Das quelloffene Packprogramm 7-Zip kommt mit nahezu allen gängigen Archivdateien zu­recht. Im eigenen 7z-Format lassen sich Daten oft noch stärker als mit anderen Kompressions­ver­fah­ren packen - dies spart kostbaren Spei­cher­platz auf der Festplatte und beschleunigt den Versand der Daten über das Internet.Weitere Informationen zu neuen Funktionen und Fehlerkorrekturen in der aktuellen Version und älteren Ausgaben können hier nachgelesen werden.