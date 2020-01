Windows 10 20H2 wird womöglich ein "Service Pack" wie 19H2 sein

Mit dem letzten Update für Windows 10 , das als Version 1909 sowie in der Entwicklung als 19H2 bekannt war, brach Microsoft seinen jüngsten Rhythmus der Aktualisierungen. Denn das war im Grunde nicht viel mehr als ein Service Pack. Und die Sache könnte sich nun wiederholen.

Zwei Mal pro Jahr

Windows 10 wurde 2015 veröffentlicht und anfangs gab es keinen echten Rhythmus hinsichtlich großer Feature-Updates. Doch ab 2017 und dem ersten Creators Update gab Microsoft bekannt, dass man Funktionen und sonstige größere Änderungen zwei Mal im Jahr verteilen wird.Dies hat man anfangs auch eingehalten, doch 2019 musste man erstmals eines de facto auslassen. Denn das letzte Herbst-Update war nicht mehr als ein kumulativer Patch. Zu den tatsächlichen Gründen hat sich Microsoft nie ausführlich geäußert, es gab aber Berichte, wonach das mit einer internen Umstellung der Entwicklung zu tun hatte, da Windows 10 an die Zeitpläne der Azure-Sparte angepasst wurde.Das scheint zu untermauern, dass das nächste Update, also 20H1 wohl schon seit einer ganzen Weile fertig ist, und auch wieder viel Neues bringen wird. Zu Version 1909 hieß es, dass sich ein derartiges "Nicht-Update" wohl nicht wiederholen wird und fortan wieder alles läuft wie bisher.Doch laut einem Bericht von Windows Latest könnte auch die zweite Aktualisierung des Jahres 2020 eher ein "Service Pack" sein und weniger ein Feature-Update. Das Blog berichtet unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass das Herbst-Update 2020 auf demselben Konzept basiert wie jenes vom November 2019. Das bedeutet: Es wird ein "kleines Paket an Verbesserungen" sein.Das kann sich jederzeit ändern, damit dürfte aber 20H1 das einzige "große" Update von 2020 sein. Eine offizielle Bestätigung dieser Information bzw. dieses Gerüchts gibt es nicht, aber das Ganze ist durchaus glaubwürdig. Das liegt schlichtweg daran, dass es schon zuletzt bei Windows 10 keine allzu spektakulären Neuerungen gegeben hat.