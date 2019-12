What Next: Microsoft veröffentlicht neue Wallpaper-Sets für Windows 10

Pünktlich zu Weihnachten hat Microsoft neue Wallpaper-Sets für Windows 10 bereitgestellt. Bereits in den letzten Wochen hatten die Redmonder so einige Desktop-Hintergründe für das Betriebssystem ver­öf­fent­licht. Wie üblich lassen sich die Bilder kostenlos aus dem offiziellen Store laden.

Neue Sets in regelmäßigen Abständen

Microsoft

Ab sofort stehen die vier neuen Themes "Staircases Premium", "What Next Premium", "Wish You Were Here Premium" sowie "Take a Moment Premium" zur Verfügung. Darauf hatte der Twitter-Nutzer "WalkingCat" in zahlreichen Tweets hingewiesen. Auch dieses Mal versucht Mi­cro­soft, für verschiedene Geschmäcker passende Wallpaper-Set anzubieten.Im Gegensatz zur letzten Welle an Wallpaper-Sets fällt die Anzahl an enthaltenen Desktop-Hintergründen pro Paket dieses Mal allerdings etwas geringer aus. Das Theme "Staircases Premium" bringt zwölf Fotos unterschiedlicher Treppenstufen-Architektur mit sich. "What Next Premium" enthält 17 gerenderte Bilder von ver­schie­de­nen Orten. Das Set "Take a Moment Premium" ist mit zehn Hintergründen aus­ge­stat­tet. "Wish You Were Here" besteht nur aus neun Bildern.Alle in die Sets integrierten Bilder wurden in 4K-Auflösung gespeichert. Hiermit lassen sich die Wallpaper auch auf hochauflösenden Mo­ni­to­ren optimal einsetzen. Die Themes dürfen selbstverständlich nicht zu kommerziellen Zweck­en genutzt werden.Die Installation der neuen Wallpaper-Sets kann über den Microsoft Store durchgeführt wer­den. Nach­dem der Download abgeschlossen ist, muss das gewünschte Paket lediglich noch in den Sys­tem­ein­stel­lun­gen des Computers ausgewählt werden. Hier besteht die Möglichkeit, alle Fotos, die tat­säch­lich auf dem Desktop angezeigt werden sollen, festzulegen.Inzwischen bietet Microsoft im Store hunderte Desktop-Hintergründe zum Download an. In unserer Bildergalerie erhaltet ihr einen kleinen Vorgeschmack auf die in den Paketen ent­hal­te­nen 4K-Bilder. Die Sets können über die nachfolgenden Buttons heruntergeladen werden.