KB5035942: Neue BSOD-Probleme durch optionales Windows 11-Update

Es gibt neue Probleme für Nutzer, die jetzt das Moment 5-Update ausgeliefert bekommen. Microsoft hatte bekanntermaßen bereits im Februar begonnen , das Update zu installieren, doch erst nach und nach werden mehr Nutzer hinzugefügt.

So auch jetzt - und damit gibt es nun auch vermehrte Probleme mit den bekannten Blue Screens of Death und andere Bugs.Microsoft hatte bereits vor Wochen mit KB5034848 begonnen, die Funktionen des Moment 5-Update freizugeben. Nun folgt ein weiterer Schwung an Nutzerfreigaben mit dem Update KB5035942 . Dieses optionale Update steht nun im Grunde allen Windows 11-Nutzer zur Verfügung, wenn sie es zur Aktualisierung auswählen. Das Update soll schon am 9. April für alle Nutzer automatisch in Verteilung gehen.Gut läuft die Funktionsfreigabe aber dieses Mal nicht: Laut dem Online-Magazin Neowin berichten viele Nutzer von großen Problemen das Update überhaupt zu installieren oder dann von Fehlern, die nach dem Neustart auftauchen.Eine Reihe der Fehlerberichte ist in den Microsoft-Community-Forum zu finden. Unter anderem wird gemeldet, dass beim Update-Versuch der Download-Prozess hängen bleibt und das Update immer wieder neu zum Download angeboten wird. Wenn das Update erst einmal installiert ist, kommt es vor, dass das System einfriert und nicht benutzbar ist, stattdessen wird nur ein Bluescreen angezeigt.Bei anderen Betroffenen sieht es zunächst so aus, dass alles gut verlaufen ist. Nach der Installation von KB5035942 startet der Computer neu, doch dann bleibt der Bildschirm leer. Nur die Maus ist sichtbar, schrieb ein Nutzer im Microsoft-Community-Forum. Ähnliches liest man auch bei Reddit und bei X.Wie weitverbreitet diese Probleme sind, ist derzeit noch unklar. In der Knowledge Base ist zu dem Update zumindest derzeit noch kein Fehler aufgelistet. Das könnte aber auch den freien Tagen zu Ostern geschuldet sein. Nun heißt es abwarten.