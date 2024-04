Windows 11 24H2: Probleme beim Insider-Test, Gerüchte um "RTM"

Microsoft hat ein neues Vorschau-Update für die im Herbst erwartete Windows 11 Version 24H herausgegeben. Interessant dabei ist dieses Mal, dass es laut Gerüchteküche bereits "fertig" ist und in die Verteilung an Microsofts Partner gehen kann.

Früher Start von Windows 11 24H2?

Release-Notes Fehlerbehebungen

Es wurde ein weiterer Fix vorgenommen, um das Problem zu beheben, das dazu führt, dass das Herunterfahren und der Ruhezustand in den neuesten Builds nicht funktionieren.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass einige Insider den Fehler 0x80240067 sahen, wenn sie versuchten, App-Updates aus dem Microsoft Store oder Windows-Updates in den Einstellungen in den neuesten Builds herunterzuladen.

Mit der aktualisierten Copilot in Windows-Erfahrung, die die Fähigkeit von Copilot einführt, sich wie ein normales Anwendungsfenster zu verhalten, haben wir das Problem behoben, das verhinderte, dass der Fokus auf die "..."- oder Aktualisierungsschaltflächen innerhalb von Copilot gesetzt werden konnte, wenn eine Tastatur verwendet wurde (z. B. durch Verwendung der Tabulatortaste, um durch die Schaltflächen zu wechseln).

Es wurde ein DWM-Absturz behoben, der einige Insider in den letzten Flights betraf (dies konnte dazu führen, dass Ihr Bildschirm schwarz wurde).

Über die Änderungen, die mit dem kommenden Windows 11 Funktions-Update 24H2 erwartet werden, haben wir bereits des Öfteren berichtet. Ein Großteil der Neuerungen fußt auf KI-Funktionen, die andere Anwendungen ergänzen werden.Schon im März hieß es daher, dass alles für einen frühen Start von Windows 11 24H2 vorbereitet sei . Ein Hardware-Partner von Microsoft hatte dabei schon verraten, dass derzeit geplant ist, schon ab Juni die Windows 11 24H2 auf neuer Hardware vorzuinstallieren. Damit wurde angedeutet, dass der Start für das alljährliche Update nicht bis Herbst auf sich warten lässt.Nun meldet das Online-Magazin Deskmodder , dass die neuesten Builds im Insider Programm quasi den "RTM"-Status hätten. Früher hatte man mit RTM die Builds markiert, die "release to manufacturing" waren, also die so in die Produktion übergehen konnten.Das ist heute nicht mehr üblich, dennoch wird der Begriff gern noch genutzt, um zu verdeutlichen, dass man zum Beispiel das Windows-Update für startklar hält. Laut Deskmodder ist bei Windows 11 24H2 jetzt zumindest die Basis fertig, auch wenn ein Großteil der Funktionen dann erst im Herbst aktiviert werden soll. Microsoft selbst ist dabei zumindest im Windows-Blog noch nicht so zuversichtlich Laut den Release-Notes für den Build 26100 für Canary- und Dev-Kanal hat man erst einmal eine Reihe von Problemen behandelt und Fehler ausgemerzt. Wir haben die Liste der Änderungen übersetzt und am Ende dieses Beitrags angefügt.Zudem hat das Windows-Team ein weiteres Problem bestätigt. Wie es heißt, werden jetzt Berichte untersucht, dass einige Windows Insider im Canary- und Dev-Channel auf Build 26040 oder Build 23620 feststecken.