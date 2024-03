Drag & Drop: Windows Explorer bekommt bald beliebte Funktion zurück

Nach einiger Zeit der Abwesenheit bringt Microsoft eine Drag & Drop-Funktion zurück, die viele Nutzer schon länger vermisst hatten. Damit wird das Verschieben von Dateien im Explorer wieder komfortabler und schneller.

Im Herbst letztes Jahr veröffentlichte Microsoft sein Betriebssystem Windows 11 in der Version 23H2. Wie wir schon damals berichteten , fehlte eine Funktion, die viele Benutzer seitdem schmerzlich vermissen. Denn anders als noch in vorangegangenen Veröffentlichungen war es jetzt auf einmal nicht mehr möglich, Dateien im Explorer per Drag & Drop in der Adressleiste zu verschieben.Microsoft selbst sagte damals nur zum Fehlen der Funktion, sie werde "derzeit nicht von der aktualisierten Adressleiste unterstützt". Man wolle das Feedback dazu aber weiter im Auge behalten.Nachdem sich wohl viele Nutzer über den Verlust beschwert hatten, feiert Drag & Drop in der Adressleiste des Datei-Explorers nun seine Wiederkehr. Denn wie Microsoft in seinem Blog jetzt mitteilte, können Anwender unter dem neuesten Windows 11 Preview-Build 22635.3420 aus dem Beta-Kanal endlich wieder Objekte entsprechend ziehen und ablegen.Die Funktion steht zunächst nur Windows Insidern zur Verfügung. Dinge, die in besagten Preview-Builds eingebaut werden, finden jedoch meist recht schnell den Weg in die normalen Distributionen. Wann das der Fall sein wird, steht allerdings noch nicht genau fest.Schon in der Vergangenheit hatte Microsoft Drag & Drop-Funktionen aus Windows 11 entfernt, nur um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzuführen. So kündigten die Redmonder Anfang 2022 an, dass es künftig möglich wäre, Dateien schnell zwischen Anwendungsfenstern hin- und herzuziehen, indem man mit dem Mauszeiger über Anwendungen in der Taskleiste fährt, um ihre Fenster in den Vordergrund zu bringen.Diese Funktion gab es allerdings schon in der Vergangenheit und war nur kurzzeitig verschwunden. Das Unternehmen verkaufte seinen Kunden die Rückkehr dennoch eher als eine Art Innovation.Egal ob nun neu oder nicht. Die Rückkehr von Drag & Drop in der Adressleiste des Datei-Explorers wird viele Nutzer freuen, die die Funktion schmerzlich vermisst haben. Hoffentlich wartet Microsoft nicht allzu lange mit dem Einbau in die normale Version von Windows 11.