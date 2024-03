Windows Fotos-App bekommt Erweiterung zum erstellen von Slideshows

Microsoft fügt der Fotos-App eine Copilot-Erweiterung hinzu, mit dem Nutzer Diashows und mehr erstellt können. Diese neue Funktion befindet sich noch in der Testphase und dürfte nun bei den ersten Nutzern ankommen.

Microsoft

Copilot-Plugin bringt neue Funktionen

OneDrive-Bilder hinzugefügt

Zusammenfassung Microsoft testet Copilot-Erweiterung in Fotos-App

Neues Plugin für Diashows und Hintergrundbilder

Funktionen der Erweiterung sind noch begrenzt

Build-Nummer 2024.11030.22001.0 für neue KI-Funktion

Schalter in Plugin-Abschnitt aktiviert Copilot

PhantomOcean3: Fotos-App zeigt OneDrive-Bilder an

Testphase mit wenigen Nutzern, Ausrollung unklar

Das geht as einer Meldung des bekannten Windows-Enthusiasten und Leakers PhantomOfEarth bei X/Twitter hervor. PhantomOfEarth hat dort die ersten Informationen über die neue Copilot-Plugin-Funktion berichtet. Microsoft selbst hatte bislang dazu noch keine Ankündigung veröffentlicht.Microsoft fügt demnach der Windows Fotos-App eine neue Copilot-Erweiterung hinzu, die nach und nach neue Features erhalten könnte. Das scheint zumindest so, denn bisher sind die Fähigkeiten noch ziemlich begrenzt.Die Version der Fotos-App mit der neuen KI-Funktion hat die Build-Nummer 2024.11030.22001.0 oder höher. Ab dieser Version sollte über den Abschnitt Plugins ein Schalter zu finden sein, der die Copilot-Funktion einschaltet.Bislang kann die Copilot-Erweiterung allerdings nur bei der Erstellung und Anzeige von Diashows von Fotos direkt in der App helfen. Zudem kann man Copilot bitten, ein Foto für den Desktop-Hintergrund auszuwählen und automatisch festzulegen.Der X-Nutzer PhantomOfEarth weist zudem darauf hin, dass die Fotos-App nach einem weiteren Update einen Abschnitt in den Einstellungen erhalten hat, in dem man sein Microsoft-Konto hinzufügen kann, um die Bilder anzuzeigen, die im OneDrive-Konto gespeichert sind.Die Neuerungen werden wie meist bei solchen Verbesserungen zunächst nur mit einer kleinen Anzahl Nutzer getestet. Es ist bislang nicht bekannt, wann Microsoft die Freigabe an alle Nutzer geplant hat und welche weiteren Funktionen bis dahin noch hinzugefügt werden.