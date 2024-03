Windows 10-ähnliche Widget-Schaltfläche in Windows 11 aufgetaucht

Microsoft experimentiert derzeit wieder mit der Anzeige der Widgets in Windows 11 . Mit dem Build 22635.3420 gibt es sowohl eine neue Postion als auch weitere Verbesserungen. Der bekannte Windows-Enthusiast @PhantomOfEarth hat die Änderung schon ausprobiert.

Update bietet interessante Änderungen

In den offiziellen Versionshinweisen hieß es zudem:

Über die verschiedenen Änderungen der neuen Windows Insider-Vorschau-Version hatten wir schon berichtet. Wie es scheint, ist das Windows-Team aktuell dabei ein paar recht interessante Funktionen hinzuzufügen und Änderungen umzusetzen. So wurde in dem Windows 11 Build 22635.3420 unter anderem eine Funktion für den Explorer zurückgebracht und eine neue Teilen-Funktion für mobile Geräte eingeführt.Jetzt gibt es zu einer weiteren angekündigten Änderung nähere Informationen: Wie Der bekannte Windows-Enthusiast @PhantomOfEarth bei X zeigt, wandern die Widgets an einen neuen Startpunkt und werden überarbeitet:Windows 11 könnte also schon bald ein neues Zuhause für die Widget-Schaltfläche bekommen - zumindest für alle Nutzer, die die Taskleiste nach links ausgerichtet haben.Mit Windows 11 Build 22635.3420 im Beta-Kanal rückt die Widget-Schaltfläche näher an den Infobereich heran, wodurch die gesamte Taskleiste mehr wie die von Windows 10 mit der Schaltfläche für Nachrichten und Interessen aussieht. Neben der Änderung der Platzierung der Schaltfläche hat Microsoft auch deren Größe erhöht, damit die Nutzer "reichhaltigere Inhalte von Widgets auf der Taskleiste sehen können".Außerdem wird das Widget-Board auf Systemen mit links ausgerichteten Taskleisten nun von der rechten Seite des Displays angezeigt."Wir beginnen mit der Einführung einer neuen Position für den Einstiegspunkt für Widgets auf links ausgerichteten Taskleisten. Der Einstiegspunkt für die Taskleiste wird auf die linke Seite des Systemfachs verschoben und wird breiter sein, damit Sie umfangreichere Inhalte von Widgets auf Ihrer Taskleiste sehen können. Wenn Sie das Widgets-Board starten, wird es auf der rechten Seite statt auf der linken Seite angezeigt."Die Implementierung ist jedoch, wie man in dem kurzen Video von@PhantomOfEarth sieht, nicht perfekt. Abgesehen von einem großen Leerraum zwischen der Vorhersage und dem Benachrichtigungsbereich verschiebt sich der ganze Bereich, wenn Copilot-Animationen abgespielt werden oder neue Symbole, wie z. B. der Standort, im Tray-Bereich erscheinen. Microsoft ist das bewusst und wird weiter an der Anzeige arbeiten.