Microsoft veröffentlicht optionales Windows 11-Update für März

Microsoft hat ein optionales Update für alle Nutzer von Windows 11 Version 22H2 und 23H2 freigegeben. Enthalten sind wichtige Fehler­behebungen und Verbesserungen. Zudem gibt es wieder etwas Neues zu entdecken.

Nicht-sicherheitsrelevantes Update

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Changelog KB5035942

Neu! Dieses Update wirkt sich auf Windows Hello for Business aus. IT-Administratoren können jetzt die Mobile Device Management (MDM) verwenden, um die Eingabeaufforderung zu deaktivieren, die angezeigt wird, wenn sich Benutzer bei einem in Entra eingebundenen Computer anmelden. Dazu können sie die Richtlinieneinstellung "DisablePostLogonProvisioning" aktivieren. Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, wird die Bereitstellung für Windows 10- und Windows 11-Geräte deaktiviert.

Dieses Update wirkt sich auf Windows Hello for Business aus. IT-Administratoren können jetzt die Mobile Device Management (MDM) verwenden, um die Eingabeaufforderung zu deaktivieren, die angezeigt wird, wenn sich Benutzer bei einem in Entra eingebundenen Computer anmelden. Dazu können sie die Richtlinieneinstellung "DisablePostLogonProvisioning" aktivieren. Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, wird die Bereitstellung für Windows 10- und Windows 11-Geräte deaktiviert. Neu! Dieses Update verbessert den Remotedesktop-Sitzungshost. Sie können jetzt die Richtlinie "Umleitung der Zwischenablage" so einrichten, dass sie in einer einzigen Richtung vom lokalen Computer zum Remotecomputer funktioniert. Sie können diese Reihenfolge auch umkehren.

Dieses Update verbessert den Remotedesktop-Sitzungshost. Sie können jetzt die Richtlinie "Umleitung der Zwischenablage" so einrichten, dass sie in einer einzigen Richtung vom lokalen Computer zum Remotecomputer funktioniert. Sie können diese Reihenfolge auch umkehren. Neu! Dieses Update fügt dem Suchfeld der Taskleiste für den Europäischen Wirtschaftsraum Suchhighlights hinzu.

Dieses Update fügt dem Suchfeld der Taskleiste für den Europäischen Wirtschaftsraum Suchhighlights hinzu. Dieses Update wirkt sich auf MSIX-Anwendungen aus. Es hilft der Benutzeroberfläche, die richtige Lokalisierung für alle Sprachen zu ermöglichen, wenn Sie ihr Betriebssystem aktualisieren.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf die COM+-Komponente auswirkt. Einige Anwendungen, die davon abhängen, reagieren nicht mehr.

Dieses Update behebt ein Problem, das verhindert, dass einige Apps und Features verfügbar sind. Dies geschieht nach dem Upgrade auf Windows 11.

Dieses Update behebt ein Deadlockproblem in CloudAP. Dies tritt auf, wenn sich verschiedene Benutzer gleichzeitig auf virtuellen Computern anmelden und sich abmelden.

Mit diesem Update wird ein Problem behoben, das sich auf eine Netzwerkressource auswirkt. Sie können nicht über eine Remotedesktopsitzung darauf zugreifen. Dies tritt auf, wenn Sie das Remote Credential Guard-Feature aktivieren und der Client Windows 11 Version 22H2 oder höher ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das container betrifft, die Sie erstellen oder bereitstellen. Ihre status kommt nicht über "ContainerCreating" zurück.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf den Zeitdienst auswirkt. Sie können es mithilfe der Verwaltung mobiler Geräte (Mobile Device Management, MDM) oder eines Gruppenrichtlinie Object (GPO) konfigurieren. Die Windows-Einstellungs-App stimmt jedoch nicht mit dem überein, was Sie konfiguriert haben.

Dieses Update behebt ein Problem, das bestimmte neuronale Verarbeitungseinheiten (Neural Processing Units, NPU) betrifft. Sie werden nicht im Task-Manager angezeigt.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf die Bildschirmtastatur und das Kandidatenfenster für die Eingabemethoden-Editoren für Japanisch und Chinesisch (IME) auswirkt. Sie werden nicht angezeigt, nachdem Sie den modernen Standbymodus beendet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Japanese IME und Was ist moderner Standbymodus.

Dieses Update behebt ein Problem, das auftritt, wenn Sie LoadImage() verwenden, um eine Top-Down-Bitmap zu laden. Wenn die Bitmap eine negative Höhe aufweist, wird das Bild nicht geladen, und die Funktion gibt NULL zurück.

Dieses Update macht Länder- und Betreibereinstellungen-Asset-Profile (COSA) für einige Mobilfunkanbieter auf dem neuesten Stand.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf Editor auswirkt. Es kann nicht auf bestimmten IPP-Druckern (Internet Printing Protocol) gedruckt werden, wenn Sie eine Druckunterstützungs-App verwenden.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf Windows Defender Anwendungssteuerung (WDAC) auswirkt. Dadurch wird ein Abbruchfehler verhindert, der auftritt, wenn Sie mehr als 32 Richtlinien anwenden.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf den Erzwingungsmodus für die AppLocker-Regelsammlung auswirkt. Sie wird nicht überschrieben, wenn Regeln mit einer Auflistung ohne Regeln zusammengeführt werden. Dies tritt auf, wenn der Erzwingungsmodus auf "Nicht konfiguriert" festgelegt ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf den Gruppenrichtlinie-Dienst auswirkt. Es tritt ein Fehler auf, nachdem Sie LGPO.exe verwendet haben, um eine Überwachungsrichtlinie auf das System anzuwenden.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf den sicheren Start auswirkt. Sie wird auf einigen Prozessoren nicht ausgeführt.

Dieses Update behebt ein Zuverlässigkeitsproblem. Es wirkt sich auf ein Virtuelles Remote-App-Produkt aus, wenn Sie es mithilfe einer benutzerdefinierten Shell öffnen.

Dieses Update behebt ein Problem, das einige drahtlose Kopfhörer betrifft. Bluetooth-Verbindungen sind nicht stabil. Dies tritt auf Geräten auf, die Über Firmware von April 2023 und höher verfügen.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf Transport Layer Security (TLS), Version 1.3, auswirkt. Dies führt dazu, dass Azure-App Services fehlschlägt. Dies tritt auf, wenn der Webserver versucht, eine Verbindung mit einem LDAP-Server (Lightweight Directory Access Protocol) eines Drittanbieters herzustellen.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich aufdsamain.exeauswirkt. Wenn die Wissenskonsistenzprüfung (Knowledge Consistency Checker, KCC) Auswertungen ausführt, reagiert sie nicht mehr.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf das PowerShell-Modul microsoft Message Queue (MSMQ) auswirkt. Es wird nicht geladen.

Zusammenfassung Windows 11 Update KB5035942 für Versionen 22H2 und 23H2

Neue Buildnummern 22621.3374 und 22631.3374 veröffentlicht

Update beinhaltet Qualitätsverbesserungen und neue Funktionen

Wichtige Fehlerbehebungen, z.B. für TLS 1.3 und Azure-App Services

Verbesserungen für Taskleisten-Schaltflächen und Windows-Freigabefenster

Probleme mit USB-Scannern und PowerShell-Modul adressiert

Update ist optional und wird schrittweise freigegeben

Es handelt sich dabei um die Vorschau für den April-Patch-Day. Das Windows-Team hat vor einigen Tagen die Vorschau im Rahmen des Windows Insider Programm freigegeben, daher kennen wir die Update-Inhalte bereits gut.Jetzt startet KB5035942 bereits für alle Anwender, die Windows 11 in der Version von 2022 und 2023 installiert haben. Die neuen Buildnummern lauten 22621.3374 und 22631.3374. Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält Qualitätsverbesserungen und neue Funktionen für den Sperrbildschirm sowie für den Copilot.Das Update bringt außerdem noch eine lange Liste an Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Dazu gehört ein Update für die Einstellung der Schaltflächen der Taskleiste und Verbesserungen für die Windows-Freigabefenster. Microsoft stellt zudem eine Reihe an wichtigen Fehlerbereinigungen bereit. Unter anderem wurde ein Problem behoben, das sich auf Transport Layer Security (TLS), Version 1.3, auswirkt. Dies führt dazu, dass Azure-App Services fehlschlägt. Zudem adressiert das Windows-Team Probleme mit dem PowerShell-Modul und mit USB-Scannern.Mehr zu den Änderungen am Ende dieses Beitrags in den Release-Notes. Wer möchte, kann das Update ab sofort beziehen und von den Änderungen noch vor dem Patch-Day profitieren. Das optionale Update KB5035942 ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst.Anders als bei den Updates zum Patch-Day werden die optionalen Aktualisierungen nur nach und nach freigegeben. Es kann also sein, dass man es nach dem Veröffentlichungs-Start noch nicht über Windows Update angeboten bekommt. Dann hilft oftmals ein Neustart, um die neue Version auch über Windows Update beziehen zu können.Dieses nicht sicherheitsrelevante Update beinhaltet Qualitätsverbesserungen. Wenn Sie diese KB installieren: